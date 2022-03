Kicillof el equilibrista que eligió de qué lado de la soga caer

Kicillof desde la derrota en las PASO perdió algo más que una elección, se quedó sin “su grupo de amigos” dejando en evidencia su debilidad política ante la intervención de su gobierno por parte de Cristina y Máximo. A quien detesta y solo lo une su lealtad a la vicepresidenta. Desde ese momento el gobernador bonaerense fue un equilibrista entre Cristina y Alberto; tratando de quedar bien con todos quedando como un tibio y resignando (según rumorean por lo bajo en los pasillos de la casa de gobierno bonaerense) su dignidad.

El 24 de marzo algo paso que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dejo la tibieza para pasar a la acción y ponerse del lado de Cristina, de Máximo y de La Cámpora. Ya en el acto por el día de la verdad y la memoria que se llevo a cabo en La Plata, junto a las Madres de Plaza de Mayo, mostro los dientes y dio el primer zarpazo contra el presidente de la Nación que sin nombrarlo dijo: “No es momento de especular”, para luego continuar con una frase que marcaria el camino elegido por Kicillof: “Nos votaron para recuperar ingresos y salarios, la libertad y los derechos, y esa es la lucha que hay que dar”… Envalentonado con los aplausos agrego: ”Nos votaron para recuperar la industria, el trabajo, la libertad y los derechos. Y a eso hay que dedicarse todos los días, a ninguna otra cosa”

Kicillof dio el segundo golpe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Su lugar en el mundo- donde participo de la marcha organizada por Máximo Kirchner, mostrando su alineamiento con una foto que pego fuerte en la rosada dejando en evidencia de que lado está la gran porción del poder político y territorial del Frente de Todos. Marcando claramente que dejaba la neutralidad que lo había caracterizado para pasar al bando de su madre política.

Días antes del 24 de marzo, fuentes consultadas por MDZ a un estrecho colaborador del gobernador sobre la encrucijada en la que se encontraba Axel Kicillof nos decía: “Axel es un pragmático, hace lo que cree conveniente para el y para el proyecto”. Algo que quedo demostrado con su accionar del jueves.

Asimismo, la fuente consultada reconoció que Kicillof y Máximo Kirchner tienen muchas diferencias y agrego:” En algo coinciden, que los dos se referencian en Cristina y que los dos consideran que por primera vez en la historia el kirchnerismo gobierna la provincia de Buenos Aires y que eso no lo van a dejar a manos de otro sector político que no sea el kirchnerismo. Por eso hay dudas de que se desdoblen las elecciones porque la necesitan a la vicepresidenta en la boleta y Cristina va a ser candidata a senadora en el 2023”

Agrego: “El presidente muchas veces juega en yunta con Axel; Axel lo sigue para poner celoso a Máximo” y afirmó: “En el discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense fue muy claro con respecto a su alineamiento con el gobierno nacional y con Alberto, lo dijo justo en el momento en el que Máximo empezaba a exponer la fractura expuesta en Frente de Todos”

En cuanto a la relación del gobernador con los intendentes, es sabido que le cuesta digerir el trago de la intervención y el copamiento de los intendentes a su gabinete, es mas algunos jefes comunales estarían analizando volver a sus municipios por la falta de gestión, comunicación y por el vacío que tienen con los kicillofistas y La Cámpora. El cercano colaborador de Kicillof se refirió al tema y dijo: “Axel tienen mejor relación con los intendentes nuevos que con los históricos que participan desde hace años de la estructura peronista. Por ejemplo, se lleva mucho mejor con el intendente de Pilar Federico de Achával que con Fernando Espinoza de La Matanza”

En tanto en los pasillos de la gobernación bonaerense se están preguntando que va a pasar con los funcionarios de La Cámpora que hace meses no van a trabajar porque la situación “esta caliente”, irán ahora después del alineamiento de Kicillof o seguirán tranquilos en su casa cobrando el sueldo sin ir a trabajar.

Es un secreto a voces que la relación entre el gobernador y su jefe de gabinete, puesto por la intervención del Calafate, esta muy mal. Algunos hasta dicen que no se atienden el teléfono, solo se muestran juntos para la foto por un tema de gestión. ¿Sera porque Insaurralde quiere ser gobernador y choca con las intenciones de Kicillof de ir por la reelección? No olvidemos que Insaurralde cuenta con el aval de Máximo Kirchner, algunos afirman que el líder de La Cámpora y presidente (sus detractores dicen que fue para cumplirle el capricho al nene mal criado) del otrora poderoso P.J bonaerense quiere que el de Lomas de Zamora sea gobernador

Lo cierto es que el intendente, en uso de licencia, de Lomas de Zamora esta armando su tropa y se muestra con los intendentes, de hecho, estuvo en la ultima cumbre en La Matanza convocada por Fernando Espinoza; a la que Kicillof no asistió. Algo que no cayó muy bien entre los jefes comunales que se quedaron con las ganas de hacer algunos reclamos, entre los que se destacan la seguridad y mas en una provincia donde la inseguridad esta fuera de control, y según dicen los jefes comunales “Berni no hace nada, vende humo y solo aparece para las cámaras. Juega a ser candidato a gobernador”

El otro frente donde hace equilibrio el gobernador es con Sergio Massa, un equilibrio un poco mas cómodo porque con el tigrense tiene una excelente relación. Pero ahí la cuerda se tensa porque Massa está enfrentado con el jefe de gabinete bonaerense Martin Insaurralde y parece ser que la cosa no tiene arreglo, pero bien es sabido que la política es el arte de lo imposible. Vale agregar que en este tire y afloje el Frente Renovador se quedó con el Ministerio de Transporte -por presión del propio Massa-, ante el temor de que el apetito voraz (al mejor estilo Pac-Man) de Martin Insaurralde se coma todo y sea el candidato a gobernador en el 2023.

Las alianzas y el equilibrio del gobernador están atados con un alambre fino y solo se mantienen si no vuela por los aires el Frente de Todos, porque si explota arriba se detona abajo eso es inevitable. Por más que Kicillof haya elegido a Cristina y Máximo, para ser reelecto tiene que mostrar una buena gestión y por más que haya relanzado su gobierno con el Plan 6 X 6; el gobernador sabe que es muy difícil y más que lo tiene a Insaurralde soplándole la nuca.