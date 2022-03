Eduardo “Wado” de Pedro fue escrachado por una ONG de seguridad Vial

En la marcha por el Día de la Memoria, La Cámpora convocó un descomunal número de personas a marchar hacia la Ex Esma ubicada en avenida de Mayo. En la misma, se presentaron distintos referentes del ala dura del kirchnerismo para “marcar la cancha” a sus “compañeros” del Frente de Todos.

Uno de los referentes más nombrados en estos días por su concurrencia a la marcha y ciertas polémicas que habría generado fue Eduardo “Wado” de Pedro. Pareciera ser que muchas fotos del concurrido evento de la Cámpora fueron encabezadas por él y, por supuesto, por Máximo Kirchner.

Tras haber publicado una foto suya mientras era llevado por un compañero en moto, se desató la polémica por un error de redacción de la Nación. Ya que el mismo diario habría sacado una nota diciendo que el hombre que llevaba a Wado en su moto pertenecía a la agrupación de “lealtad montonera”.

Grandes las compañeras y compañeros motoqueros que además de colaborar con toda la marcha me dieron un empujón cuando me retrasé saludando. — Wado de Pedro (@wadodecorrido) March 24, 2022

Por el contrario, los rumores se esparcieron y el error se corrigió rápidamente. Porque al parecer, el nombre real de la patrulla motorizada, que escoltó a La Cámpora en la movilización de Plaza de Mayo, era Organización Agrupación Motokeros.

Por ello, el ministro contestó la fake new diciendo: “El mensaje de Wado de Pedro decía: "Los pibes que ayudaron ayer en la organización de la marcha son los 'Motokeros', y su lema es 'lealtad y coraje'. Son chicos y chicas en moto, y son militantes kirchneristas, por eso son Motokeros. Va con buena onda: los prejuicios le jugaron una mala pasada".

Los pibes que ayudaron ayer en la organización de la marcha son los “Motokeros” y su lema es “lealtad y coraje”.

Son chicos y chicas en moto, y son militantes kirchneristas, por eso son Motokeros Va con buena onda: los prejuicios le jugaron una mala pasada. — Wado de Pedro (@wadodecorrido) March 25, 2022

Finalmente, el ministro del Interior no tuvo en cuenta sus descuidos a la hora de andar en moto y eso fue visto como una falta de respeto por varios argentinos que perdieron a un ser querido en un siniestro vial por no ir conduciendo la moto con casco. Las redes sociales se llenaron de insultos y críticas al ver que un ministro de la Nación representaba un “horrible ejemplo”, “ignorante” e “irresponsable”.

En consecuencia, la conocida asociación civil “Luchemos por la Vida” arremetió contra Wado de Pedro en sus redes sociales, al ver que el “motokero” que llevaba a Wado estaba infringiendo con las normas de seguridad y el ministro subía con total impunidad la foto a sus redes.

Teniendo en cuenta que miles de personas terminan siendo víctimas fatales por no realizar un uso adecuado de las medidas de seguridad, la asociación difundió información sobre las consecuencias de no utilizar el casco mientras alguien o incluso uno mismo conduce la moto. Por último, le dedicó un tweet al ministro Wado de Pedro diciendo: “Qué pésimo ejemplo del Ministro del Interior, Wado de Pedro, en moto, sin el casco reglamentario. Mientras miles de vidas se pierden cada año por esta causa".

Qué pésimo ejemplo del Ministro del Interior, Wado de Pedro, en moto, sin el casco reglamentario. Mientras miles de vidas se pierden cada año por esta causa.@wadodecorrido @MinInteriorAR @InfoSegVial @MindeTransporte — Luchemos por la Vida (@luchemosxvida) March 25, 2022

Si bien desde la Dirección General de Seguridad Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudieron afirmar que efectivamente el conductor del ciclo rodado haya sido infraccionado, se comentó que la infracción por no usar casco esta a 100 unidades fijas, que equivale a $5837. Además, “Luchemos por la Vida” también dio una contundente advertencia acerca de lo ocurrido con el ministro y el mal uso del casco.

“Usar casco, la diferencia entre vivir o morir. El 47% de los muertos en el tránsito son motociclistas. Usando casco tienen un 73% menos de mortalidad y hasta un 85% menos de lesiones graves se salvarían por año si todos lo usaran”, explicó la asociación en sus redes sociales.

Usar casco, la diferencia entre vivir o morir.

El 47% de los muertos en el #tránsito son motociclistas. Usando casco tienen un 73% menos mortalidad y hasta 85% menos de lesiones graves. 2.700 vidas se salvarían por año si todos lo usaran. ¿Cómo protege? — Luchemos por la Vida (@luchemosxvida) March 23, 2022

Publicidad de #LuchemosporlaVida para difundir el uso del casco en motos.

¿Cuál es tu excusa para no usarlo?

Publicidad de #LuchemosporlaVida para difundir el uso del casco en motos.

¿Cuál es tu excusa para no usarlo?

Para más información sobre cómo protege el casco: — Luchemos por la Vida (@luchemosxvida) March 26, 2022

Lo que trató de expresar la asociación civil de seguridad vial es que, ante un tema tan sensible y perjudicial para los motociclistas, lo mínimo que se le podría exigir a un funcionario público es que use el casco a la hora de subirse a una moto. “Más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Las lesiones en la cabeza son la primer causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclo motor. Si tenes cerebro, usalo”, dice la publicidad de Luchemos por la Vida.