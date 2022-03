Dos alfiles de Horacio Rodríguez Larreta cruzaron a Patricia Bullrich por sus declaraciones

Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, saliera a marcar sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eligió hacer silencio, pero desde su entorno salieron a contestar.

"Me parece que él se enoja porque ve cierta competencia conmigo, le salió una competidora... Pero no se tiene que enojar, es la vida. En un equipo de fútbol, en una carrera de caballos o en la natación, a veces surge alguien que nadie se imaginaba. Vos vas adelante y de repente llega otro a competir. Cuando dicen que tiene que haber un solo candidato del PRO, que tiene que haber una interna cerrada... No, vamos por la democracia", aseguró Bullrich en una entrevista con Clarín.

"Horacio nunca se enojó por competir. ¿Por qué se va a enojar ahora? ¿Porque aparece Patricia Bullrich? Ella es presidenta del PRO. ¿Llegó por una interna o a dedo? Uno está en condiciones de reclamar cuando tu posición la resolviste mediante una elección. ¿Ella que no compitió es el paladín de la competencia?", salió a cruzarla Álvaro González, diputado que responde a Larreta.

"Si yo decido ser candidata, voy a competir con lo que yo creo que es una idea clara, nítida, transparente. Lo he dicho muchas veces: no creo en acuerdos corporativos, no creo que la Argentina vaya a cambiar haciendo las cosas que siempre hizo, creo en un cambio mucho más de fondo. Pero bueno, eso habrá que prebiscitarlo en una PASO", había señalado Bullrich en la misma entrevista.

"Horacio va a a ser presidente primero porque va a ser el candidato del PRO, después de Juntos por el Cambio y por último porque la gente lo eligió. El presidente electo tiene el derecho de construir su programa de gobierno y con quién llevarlo adelante. Que un opositor interno lo tilde de acuerdo corporativo corre por cuenta de alguien que tendría que ser más coherente en el futuro de lo que fue su pasado", agregó González.

"La moderación es una fortaleza, no una debilidad. No se gobierna desde los extremos. Con los problemas políticos que hay en el país, producto de lo que está ocurriendo en el Frente de Todos, ¿cuál es el sentido de discutir la interna del PRO hoy? Es inoportuno y extemporáneo", completó el diputado en diálogo con Clarín.

Felipe Miguel -jefe de Gabinete porteño- también salió a responderle a Bullrich. "Juntos por el Cambio es un espacio que claramente trabaja para poder cambiar la Argentina. Y dentro de ese espacio hay diferentes visiones según los temas. Lo que expresó Horacio muchas veces tiene que ver con la construcción de consensos que permitan no sólo llegar a la Presidencia sino gobernar, que es lo importante", aseguró en diálogo con radio Mitre.

"Es necesario construir un consenso más amplio sobre esas cuestiones fundamentales. Si no construimos ese famoso 70% del que habla Horacio, va a ser muy difícil que podamos llevar adelante esas transformaciones que saquen el país adelante", completó Miguel.