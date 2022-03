Desde el sector privado buscan potenciar la minería en Mendoza

Desde el sector privado mendocino dos acciones concretas buscan potenciar a la minería como industria dentro de la provincia. Se trata de un clúster minero y un plan de comunicación, las apuestas de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) en pro de que la minería comience a tener un rol protagónico como actividad productiva.

El clúster ya viene desde la gestión de Mauricio Badaloni y busca consolidarse en la actual gestión de Matías Díaz Telli, titular de la UIM. El espacio se conformó en 2019 con unas 50 empresas, en su mayoría de servicios, y vinculadas fundamentalmente a la construcción, perforación, metalmecánica y logística, entre otros. Buena parte de las empresas que lo conforman brindan servicios a la minería en San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy y la Patagonia y en algunos de los casos, emigran.

“Se gestionó desde la UIM con el fin de reunir a todos los proveedores mineros de Mendoza y ver de qué manera se podían desarrollar, ahora el paso es que comiencen a certificar para el mejoramiento de estos servicios”, explicó Raúl Rodríguez, vicepresidente segundo de la UIM y además actual titular de la Camem. Un dato no menor en el presente minero mendocino, puesto que la participación de la cámara en la UIM permite una sinergia con el fin de que el sector minero pueda trabajar con otras áreas productivas de la provincia como el vitivinícola.

Es así que la iniciativa del plan de comunicación corre en manos de la cámara y según Rodríguez, la intención es que vea la luz este año. “El objetivo es llegar a la comunidad explicando de qué se trata la minería y así abrir toda posibilidad para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información y sepa de qué estamos hablando”, dijo Rodríguez, quién además destacó resulta clave a la hora de hablar de las posibilidades que se abren para Mendoza si el sector se desarrolla.

En cuanto al clúster, destacó la importancia de la certificación de servicios. No en vano en el último comunicado de la UIM se destacó al “Programa de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades Empresariales” organizado por el Gobierno de San Juan y realizado recientemente en la provincia vecina. “En provincias como la nuestra, en Mendoza, al no existir antecedentes de minería metalífera en funcionamiento, este vacío de información ha servido para afirmar las más disparatadas teorías acerca de cómo se trabaja en la actividad minera, siendo que es una actividad muy regulada no solo por la ley, sino también por procesos internos calidad en las empresas mineras y de las empresas que les brindan servicios, en esa línea va esto realizado en San Juan”, dijo Rodríguez.

En virtud de la legislación vigente, en Mendoza predomina la producción de la minería de segunda categoría, los no metalíferos, y los de tercera categoría como los áridos, carbonatos y yesos, según la clasificación del Código de Minería de la Nación. Para Rodríguez, pensar en programas de certificación de calidad a estos rubros es posible. “Es extensivo a cualquier tipo de minería, el tema es que el tipo de minería que hoy tenemos en Mendoza, realizada en muchos casos de forma artesanal o familiar por pequeñas empresas, es que a veces les cuesta más certificar estos protocolos algunos de ellos internacionales, claramente debería irse en la dirección de certificar la calidad de los servicios pero no solo de las empresas mineras sino de las empresas que prestan servicios a la actividad”, cerró la fuente.

Reportes de sustentabilidad

Un taller de sensibilización en Reportes de Sustentabilidad fue el que se realizó en el marco del Programa de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades Empresariales, desarrollado recientemente en San Juan.

Gastón Olibano, gerente para la Región Cuyo de IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), fue uno de los disertantes y comentó que se trata de un trabajo coordinado con la Agencia de Inversiones de esa provincia a través de convenios de colaboración con el fin de certificar empresas y productos en todas las normas de calidad según cada industria. En la opinión de Olibano, los talleres y el incentivo a la calidad y certificación de procesos puede realizarse en Mendoza, pero aclaró que para ello se necesitaría destinar –entre otras cosas- presupuesto.

En San Juan estos talleres se realizan desde hace dos años, con la participación de numerosas empresas. En la edición de este año se profundizó en los Reportes de Sustentabilidad, su importancia, los beneficios de sumarse a un proceso de rendición de cuentas y la integración de la cadena de suministros en virtud de una gestión más competitiva.