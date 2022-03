Qué mensaje esconde Juntos por el Cambio detrás de la foto de Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Los grupos de WhatsApp de Juntos por el Cambio se vieron alterados por una foto que se hizo viral y que generó rumores de todo tipo. Se trata de la imagen de un gato con un pato, en clara referencia a Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Y, lógicamente, la intención de la misma es que empiece a hablarse de la fórmula presidencial que el PRO propondrá para 2023.

Varios referentes del partido aseguraron que aún no es tiempo de pensar en candidatos, aunque se ilusionan con la presencia del expresidente y de la titular del espacio en la fórmula que buscará recuperar el poder el año próximo.

Algunos analistas políticos y consultores también manifestaron a MDZ su punto de vista respecto a esta situación en la coalición opositora.

Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, sostuvo que la imagen no deja mucho lugar a dudas y se preguntó si la foto quiere representar la posibilidad de una fórmula en el 2023 o si significa un alineamiento o una transferencia de liderazgo o de herencia.

“Si está claro que son dos figuras que compiten y comparten su posicionamiento. Digo, compiten en el sentido de que si los dos tienen aspiraciones están parados en el mismo lugar, porque representan en algún punto lo mismo en términos de posicionamiento político y de atracción de una parte del electorado de Juntos por el Cambio. Yo estoy convenciéndome de que posiblemente los sectores más duros, más combativos de Juntos por el Cambio podrían tener un mejor desempeño en una interna. Lentamente el electorado de Juntos por el Cambio se ha ido desplazando a una demanda de una actitud mucho más combativa con este gobierno y eso lo representan mucho mejor los halcones que las palomas”, manifestó.

La foto que hace referencia a Macri y a Bullrich.

Asimismo, Romero sostuvo: “Esto puede explicar quizás algún mejor posicionamiento en términos de imagen de Patricia Bullrich que ha logrado en estos últimos tiempos. La pregunta es en que medida Mauricio Macri puede seguir teniendo aspiraciones presidenciales o puede ver en Patricia Bullrich a quien represente a su sector político o a su liderazgo en la oferta de Juntos por el Cambio. La dificultad que veo si la fórmula es, Macri-Bullrich es que puedan tener problemas para consolidar una base amplia de apoyos pensando no en la PASO si no en la general".

"Yo me inclino en pensar que a Juntos por el Cambio lo que le va a convenir, si es que tienen competencia, fórmulas integradas multipartidarias que representen a los diferentes sectores de la coalición. Para tratar de tener en la general una propuesta que tenga capacidad abarcativa de construir una mayoría electoralmente ganadora, fórmulas cruzadas por ejemplo uno del PRO con un radical y no formulas partidarias. La foto sería una fórmula partidaria y eso condiciona para construir una mayoría después de haber superado la PASO, aunque si esto es una formula le adjudico gran posibilidad de triunfar en una PASO”, completó.

Por su parte, el titular de la consultora DyC, Aníbal Uríos dijo: “Creo que a Juntos por el Cambio le gustaría una revancha de Macri, pero me parece que hoy Macri fortalecería al Frente de Todos que esta totalmente devastado. Le daría como ese oxigeno que no necesita dárselo, porque hoy con la imagen negativa que tiene el expresidente le da vida a Alberto o a cualquiera que el kirchnerismo le ponga enfrente. Hoy Macri no sería el jugador revivirá algo que está muerto que es el Frente de Todos que no tiene opciones frente a otros candidatos que pueden ser Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, ese es el miedo que tiene el Frente de Todos por eso quieren desdoblar las elecciones en todos lados".

“Ese horizonte que se ve en la imagen, que lo tiene bien claro Juntos por el Cambio, no va a ser tan marketinera como en el 2015. Es más profunda, entendieron más el juego saliéndose del manual de Duran Barba. Patricia Bullrich puede ser hoy la mejor opción para la provincia de Buenos Aires. Seria la figura para una provincia que esta desbordada por la inseguridad, creo que Patricia puede encontrarle esa vuelta que necesita la provincia porque tiene un caudal político interesante. Mientras que Rodríguez Larreta hoy es la figura que está esperando la Argentina que es moderación con planificación, es lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires. Y a Macri lo veo como el arquitecto del armado de todo esto, como que esta primero lo que quiere la gente y después las ambiciones personales. Si conjugan esas herramientas Juntos por el Cambio es una cosa seria”, expresó Uríos.

El director de la consultora Germano y Asociados, Carlos Germano dijo a MDZ sobre la imagen que se viralizo en redes sociales: “Veo muy difícil después de las experiencias de las fórmulas Macri-Michetti y Fernández-Fernández que vuelva a haber una formula porteña o porteña AMBA. Creo que la política hoy por hoy, no puede sostener una formula geográficamente como se dieron en las últimas elecciones. Me parece que el federalismo de las dos coaliciones mayoritarias va a exigir otra cosa”.

Germano dijo que él lo ve a Mauricio Macri como el reverso de Cristina Fernández, tiene un buen piso, pero tiene un muy mal techo. Agregó: “Hoy a Macri no lo veo con potencialidades claras. En la medida en que no haya ninguna situación anómala en la coalición de Juntos por el Cambio y se mantengan unidos como hasta ahora, sin ruptura y se presenten en el 2023 como una coalición fuerte, no lo veo al expresidente encabezando una formula. Es muy parecido al 2019 de Cristina, es importante internamente, puede ser un socio mayoritario el PRO en algunos lugares y donde Macri mantiene ese liderazgo, pero me parece que con el resto de la sociedad eso no pasa”.

En cuanto a Patricia Bullrich, el titular de la consultora que lleva su nombre afirmó: “La veo muy lanzada, con un bonus track que no lo tienen otros dirigentes de Juntos por el Cambio que es el voto uniformado nacional y de su familia. Cuando hablo del voto uniformado me refiero a todas las fuerzas de seguridad de la Argentina con las fuerzas armadas incluidas. Ese bonus track le da una cantidad de votos que no es menor para empezar a trabajar en un proyecto nacional y lograr imponerse en una interna. No debemos olvidar al radicalismo, que esta revitalizado después de las elecciones del año pasado, y tiene figuras de peso como son Manes, Cornejo, Morales o Lousteau que va a pelearle la coalición palmo a palmo al PRO, por lo cual veo muy difícil que la formula sea la que expresa la foto”.