La fortísima crítica de Graciela Fernández Meijide a Máximo Kirchner

La exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, cuestionó el acto del Día Nacional de la Memoria realizado el jueves pasado por La Cámpora, al que calificó de "degradante" y "faccioso". Además criticó al líder de esa organización, Máximo Kirchner, por sus polémicas declaraciones que vincularon a la oposición con la dictadura: "Estaba diciendo 'yo soy el candidato'".

"Este 24 último, siempre es un día conmovedor, pero esta vez me dejó un regusto amargo y muy feo. Para mí el 24 último ya venía de una degradación del famoso consenso del 'Nunca más' de 1983, pero desde que asumieron los Kirchner y se apropiaron del tema veía poco a poco una degradación en estos actos. Pero este acto fue faccioso", afirmó Graciela Fernández Meijide en declaraciones a radio Mitre.

Sin vueltas, la destacada dirigente política de 91 años apuntó contra Máximo Kirchner y su entorno: "¿Quién escuchó el discurso o la lectura del documento de los organismos, que parece que estuvo en medio de la entrada y la salida de los grupos de izquierda acordada con La Cámpora y algunos intendentes que acarrearon con los ómnibus? Entonces hubo como dos presencias y el tema Derechos Humanos quedó totalmente aplastado".

Máximo Kirchner ganó mucho protagonismo en el acto por el Día de la Memoria.

"Máximo Kirchner no es un hombre joven que nació en un hogar donde el tema derechos humanos tuviera alguna importancia, aunque no tuvieran un desaparecido. Nunca la tuvo y no la va a tener", añadió.

En ese sentido, la exlegisladora nacional insistió en que "esta cuestión de apropiarse de temas, muy torpemente, ha sido en realidad como una instalación de lo que piensa el kirchnerismo de este propio Gobierno".

Asimismo, Fernández Meijide se refirió a los dichos del diputado camporista, quien afirmó que los porteños "tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura", y que desató un vendaval de críticas: "El discurso de Máximo Kirchner, por pobre que sea conceptualmente, hecho desde su propio púlpito, estaba diciendo 'yo soy el candidato'".

Por otro lado, Graciela Fernández Meijide también criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el mensaje en video que publicó en sus redes sociales para el homenaje de una escuela a una víctima de la dictadura: "Ella era funcionaria de la Secretaría de Educación en Santa Cruz cuando su marido era intendente en Río Gallegos. En ese momento tenían muy buena relación con los militares".

"Casi todas las provincias tenían una disposición para que el 24 de marzo en las escuelas se recordara lo que había sido la Dictadura, con una condena. Con el argumento de que la mayoría de los docentes pertenecía a la familia militar y que hería sus sentimientos, (Cristina Kirchner) propuso que se suspendiera esa ley y en Río Gallegos no se volvió a hacer".

"No les interesa el pasado, solo les interesa el pasado que ellos inventan y el presente que quieren construir con vistas al futuro, es decir, el poder", concluyó.