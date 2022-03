Un ministro de Alberto Fernández denunció operaciones berretas del kirchnerismo

Si algo faltaba en la guerra interna que se ha desatado en el Frente de Todos era denuncias de operaciones mediáticas y listas negras. Eso fue lo que denunció el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, apuntando sin mencionarlo contra el sindicalista del PJ, Víctor Santa María.

"Que un sector del Frente de Todos intente dañar a quienes somos activos de este Gobierno... lo único que hace es perjudicar al espacio. Si no logramos fortalecer la unidad, vamos a llegar muy debilitados al 2023", aseveró apuntando contra el kirchnerismo por la publicación de una nota en Página 12 en la que lo acusan de gastar más e 600 mil dólares en el alquiler de una oficina en CABA.

"Si dentro del Frente de Todos nos hacemos operaciones berretas me parece que tenemos un problema enorme. Las diferencias se saldan en las PASO, como dijo Alberto Fernández", aseveró el funcionario que ha sido cuestionado en más de una oportunidad por sectores cercanos al kirchnerismo y que se defiende presumiendo íconos de su gestión como el éxito del PreViaje.

Los dardos de Lammens parecen tener un destinatario principal: el presidente del PJ porteño y empresario de medios, Víctor Santa María. Incluso, dio a entender que en distintos medios no permiten hablar sobre su gestión.

uD83CuDF82¡Feliz cumpleaños @CFKArgentina ! Celebro poder compartir convicciones por la búsqueda de un mejor país para todos y todas. ¡Te envío un afectuoso abrazo en este día! pic.twitter.com/brwyeev9la — Víctor Santa María (@victorsmaria) February 19, 2022

"No me banco que me extorsionen ni que haya listas negras. Hay que ser solidarios con los trabajadores que están en esos medios, debe ser muy difícil que te digan a quién podes nombrar y a quién no", esgrimió.

Luego continuó cuestionando la "operación berreta" de Página 12, un medio identificado con el Frente de Todos. "Hay notas sin firmas... eso no va más. Me gustaría que las asociaciones de medios también digan algo. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Yo cada extorsión la voy a denunciar públicamente", lamentó.