La enigmática foto que causa revuelo en los grupos de Juntos por el Cambio

La interna presidencial de Juntos por el Cambio disparó una enigmática y curiosa fábula sobre animales. Se trata de una misteriosa foto que comenzó a circular en el círculo rojo de la principal coalición opositora a raíz de las últimas encuestas de opinión donde se revela que, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich es quien tiene más aceptación e imagen positiva entre los electores. En la última entrevista televisiva que dio en TN, dijo que “Mauricio Macri es más confiable que Horacio Rodríguez Larreta”. En tanto, la imagen positiva del expresidente viene subiendo progresivamente en las ultimas encuestas.

En ese contexto, apareció una foto con un enigmático pato y un gato curioso mirando al horizonte que no paran de reenviar en los grupos de WhatsApp de Juntos por el Cambio y que obviamente genera rumores y despierta todo tipo de análisis.

La fábula del gato y el pato se disparó en los grupos de WhatsApp de Juntos por el Cambio a partir de esta misteriosa imagen que se viralizó en el círculo rojo.

MDZ envió la foto en cuestión a referentes de Juntos por el Cambio - intendente, legisladores nacionales y provinciales- para saber qué impresión les provocaba la foto, que claramente hace referencia a Mauricio Macri (el gato) y a Patricia Bullrich (el pato). Y muchos se mostraron optimistas con esta “posible” fórmula presidencial de la oposición para 2023, aunque prefieren no confirmar que esto se trata del inicio de la campaña.

El diputado nacional Fernando Iglesias, en dialogo con MDZ, sostuvo: “Claramente, tanto Patricia como Mauricio serían mis candidatos para el 2023, pero me parece que es un poco prematuro, falta bastante y hay que ver cómo evoluciona. Necesitamos que el próximo gobierno sea un gobierno firme, dispuesto a hacer cambios y me parece que son los dos mejores representantes”. Y agregó: “Es tiempo de pararse con firmeza frente a un Gobierno desastroso y a una coalición política que ha demostrado que venía a hacer lo de siempre: a robar y a consagrar su impunidad. Es tiempo de que nos pongamos las pilas, que nos pongamos serios y que nos demos cuenta de que lo que tenemos enfrente no es un gobierno, es una mafia que se apodero del gobierno”.

Asimismo, Iglesias expresó: “Una parte muy importante de los votantes, que votaron a este Gobierno en el 2019, se dieron cuenta del error que cometieron, fue un error muy claro. Era cantado lo que se venía. Y cuando uno lo advierte, siempre es el apocalíptico, el agorero, el que quiere que al país le vaya mal; y no es así uno trataba de advertirlo. Primero que tenían una alianza política absurda de mezcla del agua y el aceite y que era muy difícil que se pusieran de acuerdo; segundo, que la gente con la que no puede confiar en un gobierno que esta integrado por tipos que un día antes estaban amenazándose con mandarse presos unos a otros. Ese error se ha pagado muy caro, está más que claro que si votas delincuentes después te roban hasta las vacunas. Y las elecciones del año pasado demostraron que hubo una evolución fueron las peores elecciones que hizo el peronismo en la historia y por algo es”.

Por su parte, el diputado nacional Waldo Wolff, sostuvo, en referencia a la foto: “Dos grandes referentes y pilares de nuestro espacio que tendrán un lugar trascendental en cualquier escenario”.

El senador provincial Juan Pablo Allan, secretario general del PRO bonaerense y referente de Patricia Bullrich en La Plata, manifestó lo siguiente sobre la foto: “En la reunión que tuvimos los senadores provinciales de PRO con Mauricio Macri, el miércoles, fue muy claro: el PRO tiene q llevar dos candidatos a presidente a las PASO, más la de los radicales. Dio toda la sensación que su rol será el de garante de una competencia sana dentro de JxC con la finalidad de mantener la unidad”.

Asimismo, el diputado bonaerense Daniel Lipovetzky afirmó: “Hablar de candidatos cuando falta un año es muy prematuro. Aunque me parece que es una muy buena fórmula y los dos, tanto Patricia como Mauricio, son muy buenos candidatos. Aunque no está claro si Mauricio Macri va ser candidato, es una decisión personal de él”.

Al ver la foto, el diputado provincial Luciano Bugallo se mostró optimista y afirmó: “Ojalá". Además, hasta arriesgo una fórmula para Buenos Aires: “Para la provincia Javier Iguacel-Marcela Campagnoli”.

Por el lado de los intendentes, algunos en off, se mostraron sorprendidos por la foto y afirmaron que no es momento de hablar de candidaturas.

El jefe comunal de Dolores, Camilo Ecthevarren, uno de los intendentes que más se identifica con el liderazgo de Mauricio Macri, e impulsa su candidatura presidencial, afirmó: “Pato a la provincia y Carolina Losada como compañera de fórmula de Mauricio”.