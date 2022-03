Un integrante clave del Frente de Todos pidió cambios en el Gabinete

Fernando "Chino" Navarro es secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete. Y, si se quiere, aliado a las filas albertistas dentro de la coalición de Gobierno. Habló con Uno Nunca Sabe sobre el conflicto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y dijo que, desde su punto de vista, habría que hacer cambios en el Gabinete.

Primero el entrevistado aclaró cómo saldrá de esta crisis el Frente de Todos. "Con sentido común, con decisión. Hace tiempo me convencí de que, en el marco de la mayor crisis que tiene el mundo en los últimos 75 años, la discusión de cara a la sociedad no es mala".

"Argentina tiene una crisis estructural de 45 años, salvo en algunos momentos que parecía que eso se torcía nunca pudimos romper la tendencia a la baja. Con Néstor y Cristina parecía que lo lográbamos, pero cuando perdimos las elecciones en 2015 nos fuimos con 25 % de pobres, o sea que no pudimos romper esa tendencia definitivamente. Más los 4 años de Macri, que fueron los peores de la democracia; más la pandemia y la crisis mundial, es difícil no discutir de cara a la sociedad, porque hacerlo para adentro es como esconder las diferencias debajo de la alfombra", siguió.

De todos modos, Fernando Chino Navarro entiende que "esa discusión de cara a la sociedad debe ser razonable: buscando soluciones de los argentinos, no potenciando la pelea de los dirigentes. Casi todos los que estamos en la política llegamos al día 30, mientras que la mayoría de los argentinos no. Por lo tanto debemos ser muy respetuosos y tener compromiso, porque la política es resolver los problemas y, con mucha razón, distintas personas nos pueden decir 'ustedes los problemas no los resuelven', hasta pueden quejarse de que 'los han agravado'. Yo no lo creo, pero es discutible y puedo entender esa posición. Por eso digo que la discusión debe ser de cara a la sociedad, pero con la responsabilidad de buscar soluciones".

A la vez que le bajó el tono, de cierto modo, a la crisis entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "Creo que a veces cuando hay líderes con la envergadura del presidente o de Cristina Kirchner, aparecen los que son más albertistas de Alberto y más cristinistas que Cristina. Por eso creo que hay que sacar de lado a los obsecuentes o los que buscan la pelea por la pelea para tener protagonismo e iniciar un debate serio".

"Mientras tanto nosotros seguimos gobernado, porque pareciera que el país está paralizado. En 48 horas el presidente y Martín Guzmán renegociaron plazos de la deudas con el Club de París, se anunció que se han creado más de 300 mil puestos de trabajo en los últimos meses y está confirmado que el crecimiento llegó a 10 puntos el año pasado. Hay actividades a las que les va muy bien y a otras mal. Y hemos empezado una política integral contra la lucha inflacionaria, que no es fácil, pero que la vamos a dar cuidando el bolsillo de los argentinos", continuó.

Por todo eso, Fernando Chino Navarro anheló: "Espero que bajen los decibeles y que se discuta lo necesario entre el presidente y la vicepresidenta, pero que ellos piensen que tienen un nivel de responsabilidad con los argentinos. Descuento que así lo van a hacer, pensando en los argentinos y no en la disputa personal o política entre ellos".

Fernando Chino Navarro reconoció que la coalición se formó para ganar elecciones pero no se pusieron de acuerdo en temas estructurales.

¿Habría que hacer cambios en el Gabinete?

Consultado sobre si es necesario que se vayan del Ejecutivo los funcionarios aliados a Cristina Fernández de Kirchner, el entrevistado dijo que "es una decisión que va a tomar el presidente. Si dependiera de mí, yo haría cambios en el Gabinete, pero no por ser de La Cámpora, cercanos a Cristina Fernández de Kirchner o a Alberto, sino porque me parece que un equipo conviene refrescarlo después de una crisis tan prolongada".

"Ser funcionario de 2019 a la fecha con todo lo que pasó, nos debe haber agotado a muchos y quizás muchos no estemos funcionando como corresponde. El presidente tiene la facultad de reemplazarnos, pero no estaría mal hacer un balance, no por pertenencia sino por cómo estamos haciendo nuestra tarea", concluyó.