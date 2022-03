Un hombre clave de La Cámpora arremetió contra el Gobierno

El Día de la Memoria se convirtió en una jornada tensa dentro del peronismo. La Cámpora decidió mostrar toda su fuerza con una marcha hacia la Plaza de Mayo desde el Museo Sitio de Memoria ESMA. A pesar de tratarse de una significativa fecha conmemorativa para el país, los ojos de todos estaban puestos en los principales dirigentes de La Cámpora.

Andrés "Cuervo" Larroque, secretario general de la organización y mano derecha de Máximo Kirchner, fue uno de los que decidió tomar la palabra y volver a arremeter contra el presidente Alberto Fernández tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las obvias rispideces que se han registrado desde el comienzo de la gestión justicialista.

En declaraciones con Radio con Vos, el ministro secretario de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires optó por enaltecer la imagen de la vicepresidenta y quitarle poder de fuego al mandatario. "Generamos una gran esperanza en nuestro pueblo y tenemos que ser muy responsables de que esa esperanza se materialice en la realidad", aseguró al defender la postura en contra del acuerdo.

El funcionario bonaerense no ocultó la interna dentro del Frente pero le quitó responsabilidad a Cristina: "Evidentemente tenemos dificultades para la discusión. Se piensa mucho en clave de interna y eso no es bueno. Hay que salir de la sospecha permanente. A Cristina cuando era presidenta le criticaban que no escuchaba. Una crítica que vino del propio Alberto, del propio Sergio Massa. No veo cuál es el problema ahora".

Fue particular la forma en la que Larroque descartó un posible quiebre. Es que, decidió utilizar una frase que no deja bien parado a Fernández. "No nos podemos ir de algo que gestamos. El Presidente fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% en la provincia de Buenos Aires. Cristina fue la que propuso su candidatura".

Tras esta declaración, sumó que la convocatoria debe ser por parte del mandatario y agregó: "Tenemos que ordenarnos por responsabilidad política. La base de la unidad, cuando hay matices o diferencias, pasa por poder discutirlas"