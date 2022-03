La encuesta que anticipa un quiebre definitivo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El diálogo está quebrado y así lo han reconocido en la Casa Rosada. La relación personal entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández parece no tener retorno pero la incógnita es si esto terminará trasladándose al plano institucional provocando el fin del Frente de Todos. Para la mayoría de los lectores de MDZ eso sucederá.

En una encuesta, más del 80% se inclinaron por la opción de que no hay vuelta atrás en esa relación. "¿Creés que la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner podrá recomponerse?", consultó MDZ y 16 mil personas participaron. Solamente el 16.7% dijo que si, mientras que el 83,3% se decantó por el No.

Además de ello, la mayoría de los lectores dijo que espera que el quiebre definitivo llegue como consecuencia de una carta de la vicepresidenta.

"¿Creés que una nueva carta de Cristina sería el detonante definitivo en la relación con Alberto Fernández?", fue otra pregunta que MDZ le hizo a sus lectores. Para el 70,2% esto sucederá, mientras que el 29,8% dijo que no.

A pesar de los esfuerzos del presidente Alberto Fernández por conseguir una tregua con el kirchnerismo, la vicepresidenta aún no se expresa públicamente ni baja un mensaje claro a su tropa para evitar la ruptura. El distanciamiento se generó a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que el kirchnerismo rechazó e incluso votó en contra del convenio que negoció el presidente.

"No se puede sin nadie. Ahora no se puede sin nadie. Nadie sobra. La elección del 2021 nos obliga a pensar así. Nadie está de más. De mi parte solo van a encontrar voluntad de seguir trabajando juntos", expresó Alberto Fernández. "Con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede", adhirió en un mensaje que parece dirigido a quienes le piden romper con la vicepresidenta.

