Javier Milei previó una inflación de 3 dígitos y dijo por qué lo vaticina así

El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, habló sobre la política y la economía argentina. Insistió en su idea de dolarizar la economía, justificando por qué así lo cree, y dijo sobre el final que la inflación de 2022 podría alcanzar los 3 dígitos.

Para Javier Milei, uno de los grandes problemas de la economía argentina es que "para algunos está dolarizada y para otros no. Entonces es peor".

"Todo lo que tiene que ver con el rol del dinero como reserva de valor, las transacciones de bienes de capital (casas, propiedades en general, autos, etc.) tienen el dólar como moneda de referencia. El peso solo queda para las transacciones de aquellos que no acceden al dólar, por distintos motivos. Eso sobreexpone a los segmentos más vulnerables, no sólo las penurias económicas sino también al descalce de moneda", explicó.

Para el diputado, "los argentinos ya eligieron el dólar como moneda". Entonces, "deberíamos hacer un sinceramiento de eso y dolarizar la economía, eso redundará en beneficios para los sectores más vulnerables que no se pueden proteger del descalce de moneda".

Aclaró también que en el ejercicio teórico se llama dolarización, pero -siempre según él- en la vida real es libre elección de moneda. "Si querés 'eurizamos' o 'bitcoinizamos'. A mi me da lo mismo, digo dolarizar porque evidentemente es el dólar que eligieron los argentinos", aclaró.

Prueba de esto, dijo Javier Milei, son los "400 mil millones de dólares que tienen los argentinos debajo del colchón".

El futuro de la gobernabilidad y la inflación

Sobre los conflictos internos dentro de la coalición de Gobierno, Javier Milei dijo: "Noto que el Frente de Todos está fragmentado y eso es bastante riesgoso, por la forma en que ellos dirimen sus diferencias, porque dados los desequilibrios que tiene la economía argentina podría terminar en un evento hiper traumático".

"El desequilibrio monetario de hoy es el doble al que teníamos previo al rodrigazo, pero partimos con 10 veces más de pobres, y si esta gente se empieza a pelear, la caída de la demanda de dinero te hace un desastre", sentenció.

"Hay desequilibrio fiscal, monetario, en el mercado de cambio, en el mercado de bienes, en el de trabajo y una explosión de pobres e indigentes...¡listo!, está todo dado para que haya un desastre. Ahora, ¿qué es lo que suele detonar la mega crisis? la caída de la demanda de dinero, pero esa no se da porque sí. Es un proceso, restricciones, muchas cosas artificiales, entonces en algún momento va a explotar, pero no sabés cuándo", continuó presagiando.

"¿Qué genera el despiole? -preguntó retóricamente Javier Milei-, que se caiga la demanda de dinero -respondió a sí mismo- y eso pasa cuando tenés un despiole político. Da la sensación de que los distintos componentes del oficialismo están haciendo lo necesario para que se dinamite todo"

Consultado sobre si cree que esto está planeado, el economista desestimó esa opción. "No, yo creo que el problema es que te encontrás con cuestiones como la del 'dilema de los prisioneros' todo el tiempo y todos se dan cuenta de que si se pusieran de acuerdo, el equilibrio es mejor, pero no lo pueden hacer y se traicionan".

¿A cuántos dígitos puede llegar a tener la inflación de este año? "Están trabajando activamente para que esté en torno a los 3 dígitos", concluyó sintético.