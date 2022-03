¿Por qué los funcionarios kirchneristas no renuncian al Gabinete?

El analista político de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, habló sobre la interna en el Frente de Todos. Contó el ultimátum que los albertistas le pusieron a Alberto Fernández y dijo que los kirchneristas se aferran al Gabinete para desgastar la figura presidencial desde allí.

A propósito de la aparición pública de Alberto Fernández ayer, en la que hizo una apelación a la unidad, Paulino Rodrigues comenzó su columna recordando que "el candidato era la unidad, según decía Kicillof en la previa de la elección pasada, mientras que Juntos se denominó así, ya no Juntos por el Cambio, como con la idea de que la unidad y estar juntos, eso por sí solo, garantiza una amalgama de coalición y de organicidad que permite ser competitivo electoralmente y al mismo tiempo eficaz en la gestión".

"Competitivo lo es. Así llegó Cambiemos al poder contra el kirchnerismo explícito en 2015 y el Frente de Todos contra el macrismo en 2019. Ahora, en términos de gestión, unos y otros fracasaron, con distintos grados de fracaso", siguió.

Por eso, desde su análisis, lo concreto es que "cuando se está en la oposición uno puede plantear la unidad, juntos, qué se yo, lo que quiera. Porque sí hay algo que te unifica, que es el poder. Ahora, desde el poder plantear que la unidad es el único atributo, en un gobierno que está loteado, que tiene diversas expresiones pero que, por sobre todas las cosas, tiene diferencias políticas profundas, como la de Cristina Kirchner con Alberto Fernández respecto al acuerdo con el Fondo, es absolutamente imposible. Porque en la gestión debes tener uniformidad de criterios".

"El Gobierno está prácticamente en un impasse, a la espera de que hablen el presidente y su vice. En el medio, cada uno hace lo que puede en su espacio, que es poco. Las resoluciones de fondo no llegan, el presidente no toma definiciones y hasta los propios, jactados de ser albertistas, ya le advirtieron que, de prolongarse esto, en las próximas 72 hs es probable que alguno plantee la renuncia, a propósito de no querer quedarse en un gabinete compartiendo un lugar con aquellos que todo el tiempo están denostando la figura presidencial. Quizás como para despertar, despabilar o hacer que Alberto Fernández reaccione. No lo sé, pero eso es lo que le dijo el núcleo duro por primera vez a Alberto Fernández, respecto al conflicto con Cristina Kirchner".

Y, finalmente, Paulino Rodrigues dijo que "la amenaza por abandonar el proyecto, si no eyecta del poder a los funcionarios de la resistencia kirchnerista es básicamente porque están montados en esa caja del Estado, desde la cual hacen campaña contra el propio presidente".