La tajante reacción de Agustín Rossi sobre su vuelta al Gobierno

En medio de las fuertes tensiones internas en el Frente de Todos y los rumores que se ciernen sobre el Gabinete de Alberto Fernández, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, expresó su fastidio por las versiones que indican su retorno al Ejecutivo. "Me genera incomodidad", se sinceró.

"A esta altura de la cuestión, me molesta. Me pone de mal humor e incómodo. No estoy haciendo nada como para volver al Gabinete. No se lo planteé al presidente ni a ningún otro dirigente, y tampoco opero con periodistas", expresó Agustín Rossi en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, añadió: "Asumo mi rol actual e intento aportar al fortalecimiento de la gestión. No sé quién tiene la intención de poner mi nombre en ese lugar. Me genera incomodidad con los compañeros que están en funciones y yo en teoría iría a reemplazar".

Por otro lado, Rossi apuntó contra la oposición y remarcó que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una consecuencia del neoliberalismo que gobernó durante cuatro años y dejó una pobreza del 40 por ciento, una inflación del 50 por ciento y un nivel alto de indigencia".

"Son temas que prometimos resolver y ese es el camino que tenemos. Tenemos que mirar hacia adelante y hacia abajo. Mirarnos menos entre nosotros, entre la dirigencia, y mirar hacia el pueblo", sintetizó el exministro de Defensa que dejó su puesto a mediados del año pasado para ratificar su precandidatura a senador nacional por Santa Fe.

Al hablar de las elecciones presidenciales de 2023, Agustín Rossi insistió en que el Frente de Todos debería someterse a una interna para elegir a su candidato presidencial: "Si las miradas divergentes dentro de la coalición siguen presentes, se dirimirá en las próximas PASO al candidato a presidente del Frente de Todos. Sería algo muy sano, porque dejaríamos de discutir entre los dirigentes y serían los propios adherentes al partido quienes definirían al candidato".

"Es la primera vez que gobernamos debajo de la arquitectura de una coalición. Es una arquitectura atractiva y con glamour para ir a elecciones, pero a la hora de gobernar muestra, especialmente en momentos de tomar decisiones difíciles, sus debilidades y falencias", concluyó.