Furiosas críticas de María Eugenia Vidal contra Alberto Fernández por la "guerra contra la inflación"

La diputada nacional, María Eugenia Vidal, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Alberto Fernández por el anuncio de la "guerra contra la inflación" sin contemplar la "emisión descontrolada". Habló de medidas que "fracasaron" y de un Gobierno que "no tiene plan ni programa económico".

“Se necesita un plan, un programa económico que tengo pasos, que nos diga hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a ir. La Argentina no resiste más la improvisación”, agregó la legisladora en una visita a San Juan, donde mantuvo reuniones con la Cámara Minera de la provincia, entre otras actividades.

“Las medidas que adoptó el Gobierno no resuelven el problema de fondo, ya demostraron su fracaso. La inflación no es producto de la guerra sino de la emisión descontrolada, este Gobierno no tiene un plan ni programa económico”, apuntó la exgobernadora bonaerense.

Vidal en su segundo día de viaje mantuvo un encuentro con una docente de escuela de frontera, visitó la casa natal de Sarmiento, al tiempo que se interiorizó en la actualidad y las problemáticas que enfrenta la industria frutihortícola y lechera de la región

Más tarde, ya en la ciudad capital, participará de un encuentro de referentes y dirigentes de Juntos por el Cambio y cerrará su agitada agenda del martes con una cena organizada por jóvenes PRO.