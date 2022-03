El polémico y millonario concurso de un ministro que será denunciado

El Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de Tristán Bauer, concluyó recientemente la convocatoria Renacer Audiovisual 2021, una iniciativa que reparte entre los casi 80 proyectos seleccionados una caja de 2400 millones de pesos con el objetivo de fomentar su producción y difusión. Sin embargo, existen dudas sobre la utilización de este dinero y el proceso de selección de los ganadores, por lo que el funcionario será denunciado ante la Justicia.

Según el Ministerio de Cultura, Renacer Audiovisual "tiene el firme propósito de generar producción y trabajo dentro de un sector fuertemente afectado por la pandemia y que moviliza recursos en distintas áreas de las industrias culturales" .A través de este programa, "el Estado busca además generar contenidos de calidad, plurales y federales, fomentando la posición que la Argentina ha tenido como país exportador de servicios audiovisuales".

Por su parte, el conductor Nicolás Wiñazki presentó un informe en su programa W Ver y Rever, del canal TN, donde advirtió que algunos de los proyectos ganadores poseen un fuerte contenido político ideológico, como las producciones llamadas Camionerxs, Teta y Metralleta, Piquete y qué!, y Obreres animades. "El señor que ganó para Camionerxs está irrecuperable en el Banco Central. Ya le quisieron cobrar de todas las maneras y no pudieron. Necesita la plata para cubrir todas sus deudas ¿no?", ironizó.

Otro interrogante que planteó Wiñazki es el destino que tendrán las producciones ganadoras y las potenciales ganancias: "No se sabe nada, solo que el 50% del producto será propiedad del Estado pese a que el propio Estado pagó todos los costos".

Para el extitular de la Secretaría de Medios y actual diputado nacional, Hernán Lombardi, este concurso es una parte más de "la propaganda política" del Ministerio de Cultura. "Son cuestiones que van a terminar en la Justicia porque son graves hechos de corrupción", aseguró.

"Es evidente que hay relaciones entre todos los concursados. Además le dan el 100% del dinero a productoras que no tienen pantalla y no saben en dónde van a emitir. No hay ningún incentivo para que el producto sea bueno", añadió.

En el informe se destacaron algunas cuestiones llamativas. Por ejemplo, una de las productoras ganadoras fue Historias Cinematográficas S.A. y su producción Argenshow. Esta empresa pertenece a Luis Puenzo, titular del INCAA. "Sabiendo el conflicto de intereses, el mismo Puenzo hizo una resolución en la que se excusa de intervenir durante toda su gestión en las tramitaciones relativas a Historias Cinematográficas S.A., Production Services Argentina SRL y Puenzo Hermanos S.A. Pero ya hay una ley que dice que no podés participar de ningún procedimiento administrativo de tus propias empresas. Esto es dejar todos los dedos pegados", consideró Wiñazki.

Otro de los proyectos que ganó el concurso fue una serie documental sobre L-Gante, a cargo de Kuarzo Argentina. El cantante de trap "había evitado al principio acercarse al kirchnerismo hasta que tocó en Tecnópolis. Luego de mencionarlo en público, Cristina lo quiso para la campaña electoral y como él estaba en México le prometió que le mandaba el Tango 01 para volver, pero no aceptó", repasó el conductor.

"En medio de este ajuste y lo que está pasando con los sueldos de los empleados estatales, ¿es necesario gastar 2400 millones de pesos en dibujitos animados? Yo sé que para Bauer y esta gente Tom y Jerry y Mickey Mouse son la ultraderecha y el neoliberalismo. ¿Por qué no nos dejan ver un rato más esos dibujos y después gastan esta plata cuando se pueda pagar al FMI?", se preguntó Wiñazki a modo de conclusión.