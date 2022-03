El misterio de Máximo Kirchner que Alberto Fernández no puede descifrar

Un misterio indescifrable. Así califican en el entorno del presidente Alberto Fernández al proyecto de país que aspira Máximo Kirchner, porque si bien el líder de La Cámpora sabe lo que no quiere para la Argentina, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al mismo tiempo no explica qué modelo social y económico persigue como dirigente político, lo que desconcierta a muchos de sus enemigos y aliados.

"¿Qué país quiere Máximo Kirchner? Esta es la pregunta que se hacen y no se pueden responder los que están con Alberto Fernández. Este es el dilema", expresó el periodista Claudio Jacquelin en el programa +Voces, del canal LN+, en relación a los problemas de comunicación entre el diputado nacional y el presidente.

En ese sentido, Jacquelin explicó: "Como Máximo les dice 'esto es lo que no quiero', siguiendo las lecciones de la madre (Cristina Fernández de Kirchner), proponen discutir sobre un plan de un país posible. Pero del otro lado no hay respuestas, porque lo que hacen es preservarse para en algún hipotético caso quedar a salvo de no presentar ninguna propuesta".

Máximo Kirchner rompió todo diálogo con Alberto Fernández desde que se aprobó el acuerdo con el FMI.

"¿Cuál es ese país que piensa Máximo? Un país imaginario, que no existe y que solo está en el relato", planteó el comunicador en relación al interrogante anterior.

En tanto, su colega Laura Di Marco aportó una anécdota de color sobre Máximo Kirchner que refleja sus 'virtudes' como dirigente político: "Si ves el pasaporte de Máximo, no tiene un solo sello. En La Cámpora lo ven como un orgullo, cuando en realidad ese es el problema. Un dirigente político que no ha viajado nunca no puede saber cómo sería el país que quiere".