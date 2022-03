Sobreseyeron a Leandro Cuccioli en la causa por presunta persecución al Grupo Indalo

La demoledora decisión fue tomada por la jueza Maria Servini en el expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa al considerar que las medidas tomadas por el ex administrador de AFIP no constituyeron delito. Es el segundo ex funcionario en ser deslindado, el primero fue Sebastian Paladino.