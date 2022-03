La denigrante crítica Ricardo López Murphy contra Alberto Fernández

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Juntos por el Cambio) cuestionó presidente Alberto Fernández y consideró que en la Argentina "estamos en manos de incapaces e irresponsables". También explicó los motivos por los que denunció judicialmente al Ejecutivo a raíz del aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja: "Hay un caso de abuso de autoridad y de inconstitucionalidad".

"El FMI sabe que la situación con Argentina está fuera de control. La comunidad internacional está tratando que Argentina llegue a las elecciones de 2023 y pasarle a la próxima administración la responsabilidad de los problemas que tenemos, cuando en realidad los tenemos que enfrentar hoy", explicó Ricardo López Murphy en declaraciones al canal TN.

Siguiendo esa línea, el diputado opositor denunció que el gobierno "está tratando que lleguemos a las elecciones con muletas", y remató: "A mí me avergüenza eso, me hace sentir muy mal. Que me ayuden porque estamos en manos de incapaces e irresponsables".

Respecto a su voto en contra del acuerdo con el FMI, López Murphy sostuvo que el Gobierno nacional quiso "convertir al país en un régimen parlamentario donde el Congreso se hacía cargo de la política económica", lo cual "no es compatible con nuestro régimen institucional". Asimismo, consideró que hubo insuficiencias en el entendimiento y que le fue "imposible" votar lo mismo que el oficialismo.

Por otro lado, el exministro de Economía cuestionó el aumento en dos puntos para las retenciones al aceite y la harina de soja: "El presidente no tiene la facultad de poner impuesto a las exportaciones. Durante los últimos tres meses advertí que no crucen la línea roja. Es la línea que invade las jurisdicciones del Congreso. Se cometió un abuso de autoridad que va contra un artículo explícito de la Constitución, que le prohíbe al presidente legislar en materia electoral y tributaria".

"Hay un caso de abuso de autoridad y de inconstitucionalidad. Por eso, si se autoriza al Ejecutivo a poner impuestos, volvemos a la monarquía, al régimen absolutista y quebramos todas las instituciones de nuestra Constitución", advirtió.