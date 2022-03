El presidente de Aerolíneas Argentinas cruzó a Mauricio Macri por sus declaraciones

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, cargó contra el expresidente Mauricio Macri, luego de que el mandatario indicara en una entrevista que la compañía área debe privatizarse.

Ceriani escribió un extenso hilo a través de su cuenta de Twitter y dijo, entre diversas consideraciones, que “evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado". También esgrimió que "achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros. El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país"

"Evidentemente Mauricio Macri está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias", lanzó.

"La llegada del avión a una provincia significa turismo, inversiones, conectividad, desarrollo económico con sentido federal. Significa miles de puestos de trabajo y la posibilidad de recibir visitantes extranjeros que en su inmensa mayoría entran al país por Buenos Aires. Dejar librada la conectividad, tanto interna como internacional, a la ecuación económica privada implica un riesgo demasiado alto, cuyas consecuencias ya conocemos. La pandemia también nos dejó una enseñanza en ese sentido: la importancia estratégica de la aerolínea de bandera", dijo.

Ceriani continuó con su furioso publicación y manifestó que "el modelo de industria que propone Macri es tan inviable que ni siquiera logró que funcione para su aerolínea familiar. Avianca, luego de comprar la empresa de aviones del grupo Macri y recibir la autorización para operar 16 rutas, canceló sus operaciones en junio de 2019. Latam dejó el país durante la pandemia, luego de perder 300 millones de dólares por año durante 2018 y 2019. Andes, durante el macrismo, redujo su flota a la mitad y a los pocos meses dejó de operar. Norwegian voló poco más de un año y en diciembre de 2019 cerró sus operaciones.

Respecto a las compañías low cost, Macri había señalado en la entrevista a LN+: “Nosotros desarrollamos las low cost justamente para mostrar que podía haber líneas aéreas que conecten el país, con un buen servicio, a tarifas más baratas y le costaban al argentino que no usa el avión $0. Entonces, Aerolíneas tiene que manejarse de la misma manera o no puede existir. Si, finalmente, ¿qué es un avión comercial? Un taxi que vuela. ¿Por qué los taxis que van por la calle no son propiedad del Estado?, ¿hasta cuándo nos van a vender esos avisos románticos de Aerolíneas que es argentina?”.

Es por ello que Ceriani comentó: "Flybondi y JetSmart, las únicas sobrevivientes de la 'revolución de los aviones', hoy representan casi el 30% del mercado de cabotaje, aumentaron exponencialmente su cantidad de pasajeros, operan desde el mejor aeropuerto del país y ambas anunciaron crecimiento de su flota".

Por su parte, agregó: "Nos parece saludable la discusión sobre el déficit de Aerolíneas, trabajamos todos los días para mejorar su productividad y eficiencia. Contamos con una experiencia histórica reciente que lo hizo posible a partir de su crecimiento y expansión, sin olvidar su rol social. Achicarla, privatizarla, despreciarla no es una opción posible para nosotros. El desafío es continuar mejorando, ampliar la oferta, incrementar operaciones, aumentar ingresos a partir de nuevas oportunidades de negocios, ser el vehículo para el ingreso de divisas país"

"Todos aquellos que así lo entiendan serán bienvenidos al debate. Dialogamos con todos los gobernadores y diversos sectores de la industria. Pero cualquier discusión debe contar con un piso de acuerdo: Aerolíneas es Argentina y representa una herramienta fundamental para el país", concluyó.