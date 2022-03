Denuncian espionaje a la fiscal Viviana Fein cuando investigaba la muerte de Nisman

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff denunció que durante la gestión en la entonces SIDE a cargo de Oscar Parrilli, y su segundo Juan Martín Mena, se habrían producido tareas de espionaje a la exfiscal Viviana Fein, quien por entonces investigaba la muerte de Alberto Nisman, hallado en el baño de su departamento De la Torre Le Parc el 18 de enero de 2015.

La presentación que recayó por sorteo en el juzgado federal 7 a cargo de Sebastián Casanello fue realizada tras tomar conocimiento de una entrevista publicada el 17 de marzo de 2022, por el periodista Héctor Gambini en el diario Clarín, titulada: “Yo avisé que Nisman estaba muerto y nadie se sorprendió”.

En aquella nota da a conocer una entrevista realizada a un ex agente de inteligencia (cuyo nombre no se revela, pero se informa que ya ha declarado en la causa donde se investiga el homicidio del fiscal Nisman, razón por la cual V.S. podrá obtener copia de la misma).

Según refiere el denunciante, al margen del aporte que el testigo realiza sobre cuestiones relativas al homicidio, sus móviles y los posibles autores y/o instigadores, que son objeto del proceso en trámite ante la Fiscalía del Dr. Taiano; “el ex agente de inteligencia entrevistado informa que los principales responsables de la AFI de aquél entonces ordenaron tareas de inteligencia sobre la fiscal Fein, con el objeto de conocer sus movimientos y establecer con quien se reunía”.

Concretamente la nota reproduce el siguiente diálogo entre el ex agente de inteligencia y el periodista:

-“¿Le pidieron algo más con respecto a Nisman?”.

-“Si. A los pocos días me ordenaron que fuera a vigilar la fiscalía de Fein en el turno de la madrugada”.

-“¿Qué tenía que hacer?”.

-“Informar los movimientos. Quién entraba y quién salía de la cochera del edificio. Y las personas”.

-“¿Fue solo? ¿Dónde estaba exactamente?”.

-“Fui con un compañero. Nos quedamos adentro de un auto estacionado en la cuadra. Pero estuvo tranquilo. Era de noche. Casi no hubo movimiento”.

-“¿A Fein la siguieron vigilando?”.

-“Yo no. Pero tengo entendido que había turnos para hacer ese trabajo y para ver también lo que estaba haciendo ella. Con quién se reunía, a quién veía, esas cosas…”.

-“¿Esto provenía de órdenes formales? Es decir, ¿la SIDE espiaba a la fiscal que investigaba la muerte de Nisman?”.

-“Si, se podría decir que así”.

El periodista recuerda a continuación, entre otras cosas: “El jefe de la SIDE en ese momento era el senador Oscar Parrilli. Su segundo era el actual viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, la 'espada' de mayor confianza de Cristina en la Justicia”. “Si la SIDE espió a la fiscal que investigaba la muerte de Nisman, ellos debieron dar la orden o, al menos, conocerla”.

Y luego continúa con la entrevista:

-“¿Recuerda la llamada marcha de los paraguas', aquella donde una multitud se manifestó bajo la lluvia para pedir justicia por Nisman, un mes después? Ahí marchó también el actual presidente Alberto Fernández. ¿Hubo espías también allí?”.

-“Si. Todo lo que tenía que ver con el caso era seguido con gran interés en La Casa”.

Por esta razón, Wolff solicitó en la Justicia “la individualización de los autores, partícipes y/o instigadores que habrían ordenado acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520, durante el Gobierno de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y que se encontrarían dirigidas a espiar las actividades de la fiscal Fein y la investigación que pretendía esclarecer el homicidio del fiscal Nisman, ocurrido pocos días después de denunciar a los autores de la firma del memorándum de entendimiento con Irán”.

Asimismo, pidió que se determine si el presente proceso debe tramitar, por cuestiones de conexión en la causa que investiga el homicidio de Alberto Nisman.

En la presentación también sugirió que se requiera al titular de la Fiscalía Federal N° 8 copia de la declaración testimonial del ex agente de inteligencia entrevistado en la nota, y de todos aquellos testimonios que corroboren la realización de tareas de inteligencia prohibidas por la ley 25.520; y que se requiera al diario Clarín la remisión de la nota publicada por Héctor Gambini el día 17 de los corrientes, titulada “Yo avisé que Nisman estaba muerto y nadie se sorprendió”.