Matías Kulfas, sin receta: regresar los precios a marzo y culpar a la guerra

El ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas expuso sobre las medidas antiinflacionarias anunciadas el viernes por el presidente. El ministro respondió las principales dudas sobre el fideicomiso para estabilizar el precio del trigo y habló de la incidencia del contexto internacional.

Matías Kulfas y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti se reunieron hoy con empresas productoras de alimentos, supermercadistas y la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Esta reunión fue una de las programadas por el gobierno para el lanzamiento por capítulos de la "guerra" contra la inflación. Los presentes no escucharon de los funcionarios ningún pedido que hasta ahora no les hubieran hecho. Quedó claro desde el inicio del encuentro que el gobierno esta preocupado por el nivel de suba de precios y la sensación que tuvieron los empresarios fue de un nivel de nerviosismo en el oficialismo sobre el tema que en otras ocasiones no habían visto.

El primer pedido que les hicieron fue retrotraer los precios a la primera semana de marzo. Esa fecha no es caprichosa: como ya adelantó MDZ por esos días las empresas, sabiendo que las medidas antiinflación en estudio serían mas de lo mismo, mandaron a los super listas de precios con alzas superiores a 10 %. Los funcionarios avisaron allí mismo que el segundo objetivo será llegar a los almacenes de barrio y los super de proximidad con los controles, algo que hasta ahora el gobierno nunca pudo hacer.

Al mismo tiempo, se llevaba a cabo el "tractorazo" movilizado por productores agropecuarios desde Gualeguaychú hasta Ceibas. El sector más productivo del país expresó su bronca con la suba de retenciones anunciada por el presidente. Tractores, camiones, camionetas y autos se desplazaron en protesta hacia Ceibas y cargaron con banderas en contra del gobierno.

Sobre el fideicomiso para intentar garantizar precio acordado del trigo a panaderías y fabricas de pasta seca, Kulfas arrancó hablando sobre el contexto mundial:” Estamos ante una situación en la entraron en guerra dos productores mundiales importantes tanto de trigo como de aceite de girasol. Entre Rusia y Ucrania se explica el 30% de la exportación mundial del trigo y el 80% del aceite de girasol”.

Recién despues se refirió a la situación argentina:” El trigo forma parte de la alimentación central de la canasta básica argentina. Con el contexto mundial complicado, suben los precios. Un escenario en el que no hacemos nada sería convalidar que esa suba de precios se traslade a Argentina”. Y allí explicó la K fideicomiso en cuestión:” Por este motivo, se decidió crear un fideicomiso, un fondo, para poder preservar los precios del mes de febrero. El pan, los fideos, la harina, a un precio acorde para la billetera de los argentinos”.

De esta manera, Matías Kulfas expresó:“¿Cómo se conforma el fondo? Se incrementaron las retenciones a subproductos de la soja para poder esos recursos a este fondo. Se debe compensar a los molinos harineros con dinero para que puedan vender a los precios de febrero. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué logramos? Garantizar que no va a faltar pan en la mesa de los argentinos”.