La llamativa comparación de Alfonso Prat-Gay para criticar a Cristina Fernández de Kirchner

El economista y exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, criticó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su posición frente al gobierno de Alberto Fernández, el cual afronta un proceso de "mucha debilidad institucional". Además comparó a la líder del Frente de Todos con el exvicepresidente Carlos 'Chacho' Álvarez, quien renunció a su puesto en el año 2000 y agravó la crisis que afectaba la gestión de Fernando de la Rúa.

Al hacer hincapié en la falta de diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, Alfonso Prat-Gay consideró que la vicepresidenta "le juega en contra" al presidente, y sentenció: "Es un momento más peligroso que el de Chacho Álvarez cuando renunció del Gobierno de De la Rúa".

"La vicepresidenta está haciendo mal al querer correrse del problema. Lo que hace es una falta de respeto para los argentinos que la votaron y para lo que no la votaron. Es estar lejísimos de la realidad, es no empatizar, es no entender lo que le pasa al ciudadano común y es borrarse en un momento muy crítico", añadió.

En cuanto a la situación de Alberto Fernández, el exfuncionario manifestó que el mandatario "se encuentra desorientado: no sabe ni en que día está y tiene una confusión total". En ese sentido, atribuyó esa actitud "a la pérdida de poder y al derrumbe de su coalición de Gobierno".

"Es un Gobierno que comete errores, que no baja línea a los que se salen de su editorial, que no puede echar a los funcionarios que deberían haber sido echados como la titular del PAMI, Luana Volnovich, tras su viaje al Caribe. La imagen que deja trascender el presidente es muy débil", sintetizó en declaraciones al canal LN+.

Por otro lado, Prat-Gay ironizó sobre la anunciada 'guerra contra la inflación' y remarcó que "en vez de lanzar misiles, lanzó anuncios que siguen en la misma línea del 'bla bla bla'".

"Desde que asumió el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien además dijo que iba a terminar con la inflación, los problemas económicos de Argentina empeoraron. Al parecer la guerra contra la inflación es mantener los generales que vienen perdiendo y las mismas ideas que no funcionaron", precisó.

Finalmente, el economista afiliado a Juntos por el Cambio no descartó un hipotético escenario de hiperinflación: "Si la respuesta del gobierno para bajar la inflación es pelearse con el termómetro o pelearse con los responsables del desorden, estas cosas se pueden espiralizar. No lo descarto".