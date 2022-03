Diputado de JxC reclamó dolarizar la economía

En una entrevista con MDZ Radio, Alejandro Cacace, diputado nacional Juntos por Cambio por la provincia de San Luis, criticó a las instituciones nacionales por ser ineficientes para gestionar nuestro peso argentino. Asimismo, Cacace pidió dolarizar la economía del país y explicó que el FMI no resolverá los problemas de Argentina.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio fustigó la ineficiencia del Banco Central, como institución que protege y fomenta la soberanía económica nacional. "En toda la historia argentina, salvo dos períodos entre 1890 y la convertibilidad de los 90, nuestra caja de conversión de divisas fue incapaz de gestionar nuestra moneda. El Banco Central ha generado más inflación que soluciones financieras”, argumentó.

Asimismo, Alejandro Cacace reconoció que Juntos por el Cambio durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, nunca pudo mejorar la situación del país. "Utilizamos todos los recursos a disposición para mejorar la situación de Argentina, pero no pudimos. Tratamos de emitir menos, implementar tasas de intereses y todo eso no funcionó. Nuestra economía es particular y el argentino no quiere el peso como moneda de circulación”, enfatizó.

“Cada peso que un argentino tiene en su bolsillo trata de cambiarlo por dólares, no confía en su propia moneda. Por eso deberíamos dolarizar la economía oficialmente”, añadió.

Al tratar de dolarizar la moneda nacional, las voces de los especialistas describen que el cambio de una divisa por otra es perder la soberanía nacional, convirtiendo al país en un estado nacional dependiente de una potencia extranjera. Sin embargo, el diputado recalcó que Argentina no tiene soberanía económica frente al mundo. “Hay pérdida de soberanía nacional cuando tu moneda se desvaloriza todos los días y no puedes planificar tu vida, porque no te alcanza, ni para ahorrar ni comprar activos”, describió.

Por otra parte, el legislador nacional votó a favor del acuerdo para refinanciar la deuda contraída con el FMI y explicó que el acuerdo no va a solucionar los problemas del país. "De ninguna manera va cambiar la realidad del país, no va terminar con la pobreza menos con la inflación. Si no hubiera acuerdo, estaríamos peor y caeríamos en default. Nuestro historial crediticio sería afectado y no podríamos comerciar con el extranjero. Menos acceso a préstamos para crecer”, explayó.

Además, definió de irresponsables a los legisladores del Frente de Todos por votar negativo en las dos cámaras del Congreso. “Las decisiones del oficialismo generaron una enorme irresponsabilidad, era un momento crítico para todos y en especial para el presidente. El necesitaba apoyo y más de 40 legisladores de su propio partido no lo bancaron. Esto quedó graficado en las decisiones de Máximo Kirchner no dando quórum y votando en contra de Alberto Fernández”, sentenció el diputado nacional de Juntos por el Cambio.