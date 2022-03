Julio Cobos se mostró en contra de la actitud de Alfredo Cornejo y del PRO ante el presidente

Este martes el presidente Alberto Fernández dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso con el tradicional discurso frente a la Asamblea Legislativa. Su presencia no estuvo exenta de particularidades y chicanas y dejó mucho para analizar. Aunque no de modo tajante, Julio Cobos se mostró en contra de algunas actitudes de la oposición y particularmente de los gritos de Alfredo Cornejo.

El exvicepresidente y actualmente diputado nacional Julio Cobos, en diálogo con MDZ Radio, opinó sobre la presentación del presidente en el Congreso. Al ser consultado sobre si algo le sorprendió en el discurso de Alberto Fernández, consideró que no, dado que el año anterior hizo varios anuncios pero "no se transformaron en ley, algunos proyectos no se mandaron y otros quedaron a mitad de camino como la reforma judicial".

"En este caso el discurso del presidente se orientó a lo que quería escuchar el sector interno, que es el kirchnerismo en este caso dentro del Frente de Todos, habida cuenta de las diferencias que se han puesto de manifiesto sobre todo a partir de la renuncia de Máximo Kirchner al bloque", sumó Julio Cobos.

"Yo no miento, me conocés Alfredo", le dijo Alberto Fernández al legislador menedocino.

Por otra parte, al ser consultado sobre la actitud del otro mendocino, Alfredo Cornejo, que le gritó al presidente "mentiroso", el exvicepresidente dijo: "El discurso que da el presidente es institucional, entonces uno tiene que ir a escuchar y criticar después de terminada la sesión".

Y añadió su postura respecto de la decisión del PRO de retirarse del recinto: "Hubo varios legisladores que saltaron de sus bancas, algunos se retiraron", comenzó. Aunque justificó que "este es el clima que genera Alberto Fernández, la verdad que exaspera los ánimos". Pero "nosotros nos quedamos en la banca con nuestro rol de escuchar".