Exdirector del FMI dio su opinión sobre el ministro argentino Martín Guzmán

Este martes Alberto Fernández dio inicio a las sesiones ordinarias 2022 del Congreso de la Nación. Como es habitual, brindó un discurso con un balance de gestión y proyectos a futuro. Uno de los asuntos que mantienen en vilo tanto a legisladores como a la opinión pública general es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sobre eso habló en After Office Claudio Loser, exdirector del FMI para América Latina. También se refirió a la gestión de Martín Guzmán en Washington.

Según Claudio Loser, Alberto Fernández "no dio ninguna información nueva. Yo diría que lo que dijo fue muy parecido a lo que había contado un mes atrás: no están los detalles, se habla un poquito de los ajustes de tarifas pero usando terminología como que no habrá ajustes".

Sin embargo, el entrevistado de MDZ Radio indicó que a su entender "deben estar las cosas muy avanzadas, porque para que se lo presente al Congreso, dentro del Fondo deben estar de acuerdo con eso".

Claudio Loser.

En cuanto a cuestiones técnicas explicó que el FMI no reestructura sus deudas, por ley. La única manera es dar un préstamo nuevo e ir entregando el dinero de a poco, a medida de que vayan aproximándose los vencimientos de pago. "Es una forma complicada de reestructurar la deuda, en partes", agregó.

El entrevistado cuestionó al presidente en un punto: "Él dice que no habrá ajuste, sino aumento de ingresos. Yo creo que eso es complicado, más porque por otro lado están aumentando los precios del petróleo, de las importaciones, etc. Esa es la parte no creíble -del discurso de Alberto Fernández-. Tiene que haber ajuste, porque por algún lado hay que cortar y no puede ser solo en términos de la esperanza de que quizás arribe dinero".

"Ajuste tiene que haber porque Argentina no tiene cómo pagar, sino tendrán una inflación del 100%", insistió Claudio Loser.

Finalmente, se le consultó al entrevistado cómo evalúa el desempeño del ministro de economía argentino, Martín Guzmán, y dijo: "Él es un economista respetado y serio, atado a situaciones políticas muy difíciles. Algunas no las comparto, pero técnicamente yo creo que el lenguaje del Fondo y el de Martín Guzmán ha sido el mismo"