Acuerdo con el FMI: Martín Tetaz cruzó a Alberto Fernández

Luego del discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, MDZ pudo entrevistar a Martín Tetaz. El mismo dio su opinión acerca de las probabilidades o no de que el proyecto del acuerdo con el FMI sea aprobado por el Poder Legislativo.

“La verdad es que si el acuerdo no es, efectivamente, aprobado por Máximo Kirchner, entonces el presidente nos está mintiendo a todos en la cara. Así que fueron muy subjetivos los comentarios que hizo sobre el acuerdo. Y finalmente, llamó mucho la atención que no precisó cuándo lo iba a mandar. Es decir, primero dio la sensación de que lo tenía, que lo iba a anunciar y después en un momento terminó diciendo que faltaban detalles para ultimar y bueno, estamos ya en 1 de marzo y `faltan detalles para ultimar..´. Evidentemente no lo tiene”, explicó el diputado nacional del bloque de Juntos por el Cambio.

“En el acuerdo de entendimiento con el Fondo ellos, efectivamente, se habían comprometido a bajar subsidios y consecuentemente aumentar las tarifas por encima de la inflación y ahora el discurso de hoy da a entender que eso no va a ocurrir”, exclamó Tetaz.

“Hizo referencia a la ley Massa, que implica que los que iban a aumentar las tarifas en sintonía con los salarios por lo tanto no van a aumentar por arriba de la inflación, eso quiere decir que no va a ajustar el Gobierno pero esa es la razón por la cual Máximo se fue. Entonces hay una contradicción. O el presidente nos está mintiendo a todos en la cara y entonces se mantiene la fractura del bloque o nos acaba de anunciar el presidente que hay un acuerdo del bloque y que por lo tanto Máximo seguramente va a votar el acuerdo también”.

Cuando se le preguntó acerca del momento de mayor tensión dentro de la Asamblea Legislativa que termina en el abandono del recinto por parte de los diputados del PRO, Tetaz explicó que ese hecho se desencadenó a causa a una agresión clara por parte del presidente de la Nación cuando éste volvió a acusar al exmandatario Mauricio Macri de conductas ilegales ante la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), haciendo referencia al juicio que el actual presidente impulsó contra Macri por contraer la deuda con el FMI. Asimismo, Tetaz hizo referencia que en ese mismo momento hubo agresiones por parte de diputados del bloque del oficialismo a determinados diputados del bloque opositor.

“Hubo con cruce con Fernando Iglesias, otro con Waldo Wolff y algunos de los diputados que se sintieron agraviados en ese cruce y por las palabras del presidente se terminaron retirando de la sesión”, aclaró Martin Tetaz.

Haciendo referencia a que algunos de los diputados del bloque de Juntos decidió permanecer en el recinto, Tetaz explicó que la agresión fue hacia ciertos diputados en particular y no hubo una agresión hacia el bloque ni la oposición en conjunto.

“El discurso del presidente si bien hizo referencia al juicio que le había iniciado a Macri, no nos pareció agresivo hacia nosotros y el enfrentamiento en sí se terminó dando entre algunos diputados del bloque y algunos diputados de la oposición que fue la razón por la cual se terminaron retirando esos diputados”, aclaró.

Acerca de los inoportunos gestos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el mandatario, Alberto Fernández, el diputado nacional del bloque de JxC opinó que hubo dos gestos que le llamaron mucho la atención. Por un lado, durante el minuto de silencio por los caídos en Ucrania la vicepresidenta aprovechó para hacerle comentarios secretos al presidente sin respetar el minuto de silencio que ellos mismos habían pedido y que el presidente sonriera, saludara y mandara besitos durante ese momento, le pareció una falta de respeto total.

Por otro lado, también le llamó la atención que le pidiera a la oposición que lo aplaudieran en determinadas circunstancias, por ejemplo: pidió que aplaudieran por la cuestión Malvinas y por otros temas que pedía el presidente se escuchaba un “ahora aplaudan, ahora aplaudan”. Tetaz tildó este hecho como absolutamente insólito.