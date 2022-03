La verdadera encrucijada que deberá afrontar ahora Alberto Fernández

El politólogo Paulino Rodrigues analizó el escenario político tras la aprobación del acuerdo con el FMI en el Senado, con el kirchnerismo en contra del proyecto de su Gobierno y con la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner al momento de la votación. Ahora, el politólogo planteó cuál es la encrucijada de Alberto Fernández para continuar gobernando.

Hasta aquí, comenzó diciendo Paulino Rodrigues que La Cámpora se confundía con el peronismo. Pero ahora ya es explícita la diferenciación. No son lo mismo, "ya no hay esa confusión". Sin embargo, hay que tener en cuenta que "esa unión ayudó a construir una mayoría, sin eso ya no hay una mayoría".

Entonces, se preguntó el politólogo, ¿cómo impulsará Alberto Fernández el conjunto de decisiones trascendentes que tiene que tomar? Teniendo en cuenta que perdió la mayoría y que la oposición, los que están enfrente, sólo lo van a apoyar en tanto y en cuento limpie el camino, se los allane, y haga lo que políticamente no es convincente entrando en una carrera electoral, lo que se supone que ningún gobierno lo hace".

"¿Se imaginan a Alberto Fernández haciendo el papel de ortodoxia pura?", preguntó en el aire el politólogo.

Para muchos la alianza de Gobierno ya está rota y con eso deberá gobernar Alberto Fernández. Al respecto, opinó Paulino Rodrigues: "Si quien gobierna no ejecuta el cargo, la gestión es lo que es, la situación social empeora y los acuerdos políticos son más endebles...podés empujar, ayudar, pero no reemplazar".

"Hay una cuota personal que el presidente tendrá que asumir. Desconozco si lo va a hacer. Yo tiendo a observar, siempre miré más qué hizo el presidente que lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Para mi lo más importante no fue la carta de Cristina sino la respuesta del Alberto. No que Cristina Fernández de Kirchner le diga que hay funcionarios que no funcionan, sino qué hacía Alberto Fernández con eso. Hasta aquí, lo que he visto es que el presidente ha hecho poco y nada: dejó que todo transite, que suceda, que transcurra. Y está claro dónde estamos", finalizó.