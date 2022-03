Caso Urribarri: habló la fiscal suspendida por investigar la causa de corrupción

El actual embajador argentino en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue imputado en 2021 por 5 causas distintas de corrupción. Asimismo, se lo involucrado en la causa de corrupción más grande de la provincia de Entre Ríos. Se trata de una estafa piramidal aplicada al Estado por un monto de U$S 52 millones.

Cecilia Goyeneche es la fiscal anticorrupción que se encargó de investigar la causa del exgobernador. Goyeneche lleva un trayecto de más de 15 años en la justicia; comenzó en el 2006. En 2014, fue nombrada procuradora adjunta de la provincia y en 2018 el procurador le asignó las responsabilidades de fiscal de corrupción: investigar el poder. Luego de investigar a Urribarri por 2 meses, la destituyeron del cargo comunicándole que no garantizaba la estabilidad necesaria para el desempeño del cargo. Actualmente espera el juicio.

Goyeneche hoy habló sobre su situación:“ Espero el juicio mientras estoy suspendida en el cargo. Se puede revertir la situación, es dificilísimo pero estamos dando una pelea importante. Hoy tuvimos una audiencia con la comisión interamericana de derechos humanos. Un país serio necesita índices de corrupción controlables. Necesitamos libertad. Me he sentido muy respaldada. Cuando me suspendieron del cargo, muchos fiscales del país me manifestaron su apoyo. Hay muchas personas decididas a que esto no tiene que seguir así".

La causa de corrupción que se investiga en Entre Ríos comenzó el 20 de septiembre de 2018 con un hecho insólito: un policía de rutina observó a varias personas, en el cajero de un banco, sacar dinero con varias tarjetas de débito, juntarlo y retirarse. Esto se repitió en el tiempo. El oficial avisó a sus superiores y éstos lo comunicaron con la fiscalía.

Los involucrados en el cajero fueron interceptados por la policía en su domicilio y allí encontraron tarjetas de débito de terceras personas, otorgadas por la legislatura provincial. Se comprobó que estaban cobrando dinero que estaba en cuentas a nombre de otros. Junto con esa documentación aparecieron anotaciones que datan desde el 2008 hasta el 2021 sobre cómo se armó el sistema. La modalidad que investiga la Justicia consistió en simular la entrega de subsidios con contrataciones paralelas en la legislatura provincial. De esa forma, les entregaban el 10 % del monto cobrable y el resto quedaba para los imputados. Se investiga ahora si esa "recaudación", estaba destinada financiar campaña para Uribarri. Los fondos desaparecieron y se distribuyeron sin destino claro.

Respecto a la fiscal Goyeneche que estaba a cargo del caso, ella misma denunció sufrir campañas de desprestigio, cuestionamientos y ataques políticos. Finalmente, a mediados de 2021 la investigación derivó en juicio y 32 personas fueron imputadas. Como contrapartida, los abogados defensores pidieron juicio político para la fiscal.