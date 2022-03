Luis Juez no tuvo piedad con Alberto Fernández y volvió a insultarlo

El senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio) arremetió nuevamente contra Alberto Fernández y aseguró que el presidente tiene una alta "capacidad para estar siempre en ridículo". Además cuestionó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por adoptar una actitud "de cobarde" porque prefiere "tener un chamuyo electoral" para las elecciones de 2023 sin importarle lo que ocurre en el país.

Según opinó Luis Juez, la gestión de Alberto Fernández lleva más de la mitad del tiempo "y todavía no arranca", atribuyéndole esa falla a su débil actitud: "Pocas veces he visto a un tipo con tanta capacidad para estar siempre en ridículo. Lo veo ensimismado e incluso entusiasmado en hacer el ridículo".

Por ende, el legislador cordobés consideró que una potencial reelección de Fernández en 2023 "es una idea que me parece un despropósito" y "un acto de ciencia ficción", aunque aclaró que "en política no hay que subestimar a nadie, porque el peronismo tiene un olfato muy particular para recuperar el poder y reconstruirse".

Respecto a la actuación de Cristina Fernández de Kirchner en el marco del debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Juez manifestó: "Uno tiene que elegir en la vida si quiere especular, salvarte personalmente o hay otros intereses que te superan holgadamente. Cuando la especulación te supera por lejos, tu actitud es de cobarde porque preferís tener un chamuyo electoral para dentro de dos años y sin que te importe absolutamente nada lo que le pase al país".

"La gente la está pasando muy mal, pero el gobierno siempre le echa la culpa a los demás. Este es un gobierno que no tiene proyecto ni plan y con el presidente peronista que menos autoridad ha tenido. ¿Te imaginás si a eso el lunes le sumás un default?", justificó el senador en declaraciones al canal TN sobre el voto positivo de Juntos por el Cambio para el refinanciamiento de la deuda con el FMI.

En ese sentido, aclaró que desde el bloque opositor "no vamos a acompañar ninguna medida porque no cogobernamos ni tenemos responsabilidad en la toma de decisiones. Solamente vamos a evitar que el país caiga en default".