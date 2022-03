La situación que incomodó a Cristina Fernández de Kirchner durante el debate en el Senado

Este jueves se debate el proyecto de ley para la aprobación del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado de la Nación. Entre los oradores anotados para intervenir Julio Martínez, senador de Juntos por el Cambio en representación de La Rioja, lanzó una indirecta a Cristina Fernández de Kirchner al hacer referencia a su "simpatía con Rusia", considerando la buena relación que mantiene con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El legislador radical propuso que el Congreso de la Nación invitara al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a que expresara unas palabras en torno a la invasión por parte de Rusia en el este de Europa.

“Sería muy bueno escuchar al presidente de Ucrania como lo está haciendo en distintos parlamentos del mundo, el de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Una iniciativa similar el jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri. Este no es un proyecto que pretende ser uno más en un momento tan relevante; por esa razón sería importante que nuestra gente pueda escuchar de primera mano al presidente de Ucrania, sus vivencias, sus necesidades", dijo Martínez.

Y posteriormente, al notar que Fernández de Kirchner no estaba prestándole atención remarcó: "Si hay gente que no simpatiza con Ucrania o tenga algún tipo de simpatía con Rusia, que no obstaculice esta iniciativa, que lo permita. Espero que me esté escuchando, señora presidenta”

El senador riojano, Julio Martínez.

En tanto, la presidenta del Senado esquivó la "chicana" y respondió: "Se está excediendo en su tiempo, señor senador”.