Escándalo en Malargüe: Ojeda se retiró de una sesión abucheado por ATE

En un escándalo que incluyó golpes y gritos, terminó la sesión del Concejo Deliberante de Malargüe en la que el intendente Juan Manuel Ojeda (Cambia Mendoza) intentaba dar su discurso anual. Municipales representados por el gremio ATE irrumpieron y luego, la municipalidad los denunció por agresiones. El sindicato que impulsa un paro desde ayer rechaza el aumento por decreto del 46% en cuatro tramos que anunció hoy Ojeda.

Era la segunda sesión del renovado Concejo Deliberante. A la primera, en la que asumieron los concejales votados en noviembre, el intendente no había podido asistir a dar su discurso de apertura de sesiones ordinarias. El edificio del cuerpo legislativo funciona a una cuadra del municipio, donde desde ayer y por segunda semana consecutiva se encuentran de paro y movilizados los trabajadores de la municipalidad que reclaman una suba salarial del 55%. A las 9 de la mañana, el jefe comunal comenzó sus palabras, pero inmediatamente, los manifestantes entraron al Concejo gritando y con bombos.

“El intendente no pudo seguir su discurso y se retiró. Suspendimos la sesión porque realmente no podía hablar”, contó a MDZ la presidenta del Concejo Deliberante, Paola Rojo. Un rato antes de esa sesión, Ojeda anunció algo que exasperó al gremio, que ya hizo paro la semana pasada,: un incremento salarial por decreto del 46% en cuatro tramos. Luego de haberse ido del recinto y de acuerdo al relato de Rojo, mientras Ojeda y algunos funcionarios iban caminando hacia el municipio, fueron agredidos por los trabajadores. “El municipio hizo la denuncia penal”, contó la edil.

En diálogo con MDZ, Benito Martínez, secretario general de ATE de Malargüe, sostuvo: “La semana pasada hicimos 48 horas de paro. Desde noviembre que le venimos pidiendo reuniones al intendente, pero él ha decidido que no se sienta con el sindicato, porque tiene su soberbia. Tuvimos mesa paritaria el lunes y no llevó absolutamente nada de propuesta”. Respecto de lo ocurrido en la sesión de hoy, el dirigente gremial relató: "Ojeda salió del palacio municipal y le pedimos que nos reunamos. Y nos dice que con nosotros no habla. No nos quedó otra que ir a la sesión. Lo de la denuncia por las supuestas agresiones, no voy a hablar” .

Los municipales seguirán de paro hasta mañana e irán a la audiencia paritaria del martes que viene a rechazar el decreto. "Nos enteramos por los medios que dio un aumento por decreto del 46% en cuatro tramos. Lo vamos a rechazar y vamos a seguir con las medidas. El martes tenemos una audiencia paritaria e iremos a pedir el porcentaje que falta para llegar al 55% como se les ha dado a trabajadores de otros municipios que tienen una coparticipación menor a la que recibe Malargüe. La municipalidad no es de ellos, es de todo el pueblo", finalizó Martínez.