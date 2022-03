El procurador de Mendoza reconoció qué delitos aumentaron en la provincia

El procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, dijo en MDZ Radio que los homicidios y robos agravados han disminuido en Mendoza en relación al año pasado, sin embargo admitió que aquellos delitos que "le complican la vida a la gente" sí están en ascenso. Luego reconoció la falta de personal y de espacio en las cárceles para apresar a más personas.

El jefe de los fiscales aseguró que en el último tiempo "hemos tenido casos resonantes", en relación por ejemplo al crimen de Emiliano Fernández o del venezolano, pero que eso no se traduce en las estadísticas. Es decir que "este año tuvimos 10 homicidios menos que en enero y febrero del año pasado. En cuanto a robos agravados con el uso de arma de fuego, en enero de 2021 en Mendoza hubo 425 asaltos y este año 235, es decir 190 hechos menos. Y en febrero del 2021, 403 asaltos a mano armada contra 194 de este año".

Sin embargo, dijo: "Sí debo reconocer que hubo una suba en los robos simples y en los hurtos de vehículos". Y coincidió en que esos son los delitos "los que complican la vida cotidiana, pero que no se pone en riesgo la vida de la víctima".

Luego se le comentó a Alejandro Gullé que "la sensación sobre estos hechos es que hacés la denuncia online y duerme para siempre. Jamás hay una respuesta ni siquiera te llaman". Pero el procurador negó que sea así: "No, si hay pruebas y tenemos indicios no tengan ninguna duda de que se aborda el tema. El año pasado la unidad fiscal de robos y hurtos logró 600 condenas, lo que pasa es que trabajamos con lo que podemos, tenemos 7 fiscales en la primera circunscripción para todos los robos que nos ingresan".

"Da bronca, porque no luce, pero en Mendoza hemos logrado algo que yo creo que ninguna provincia lo tiene: con marcadores especiales en el laboratorio de genética, cuando no encontramos al autor pero tenemos evidencia, en 56 casos hemos podido determinar si ha sido un hermano, el padre o el hijo, con la relación parental paterna", expresó.

¿Sirvió endurecer las penas?

El endurecimiento de penas fue impulsado por Alfredo Cornejo, como gobernador de Mendoza.

Consultado sobre el caso Emiliano Fernández, a quien un delincuente con antecedentes lo asesinó para robarle la bicicleta, Gullé dijo que los delitos previos que había cometido el presunto autor eran excarcelables. "Era uso de arma de fuego calibre 22, que es de uso civil, tiene una pena de 2 a 4 años, y el otro era robo por escalamiento que tiene una pena de 3 a 10, absolutamente excarcelable también. Él estuvo 7 días preso, pero como no tenía antecedentes de reincidencia y se consideró que los dos delitos eran excarcelables se le dio la libertad bajo una fianza".

A propósito de aquello el procurador dijo que "si tuvieran que encarcelar a cualquier persona que tiene antecedentes y reiteran cualquier delito, necesitaría lugar para 50 mil personas en la cárcel".

Entonces se le preguntó si el endurecimiento de penas que impulsó Alfredo Cornejo fue útil, y Gullé respondió: "Es útil cuando las conductas que se le atribuyen a un sujeto demuestran peligrosidad".

"En homicidios tenemos más del 90% de hechos esclarecidos, en robos graves también tenemos un porcentaje muy alto de esclarecimiento. En lo que estamos flojos, como todos los ministerios públicos, porque también estamos llenos de errores, es el los robos simples, ya que no tenemos cómo recabar indicios para señalar al autor. No tenemos un programa de identificación de rostros porque es un software que es muy caro. Entonces se lo trata de reconocer a ojo, con errores", admitió.

Dijo que la Policía "trabaja muy bien, pero también se necesita más personal. Es una deuda que tenemos: poner más personal que colabore. Me han renunciado 10 ayudantes fiscales en la cuarta y en la segunda circunscripción, porque están reventados, y tengo 13 con parte psiquiátrico. Las denuncian online han ayudado mucho. Créame que trabajamos y mucho, los fiscales tienen entre 5 y 7 audiencias diarias, salen y tienen que agarrar las causas nuevas que entraron". "Necesitamos más fiscales. El sistema acusatorio funciona con 3 fiscales por cada juez y nosotros funcionamos con 1 a 1", completó.

Finalmente, Alejandro Gullé dijo que con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, "no he tenido nunca ningún problema. Trabajamos bien, porque ellos se encargan de la prevención, nosotros estamos muy en contacto con las unidades investigativas policiales. Es decir, cada unidad fiscal tiene un grupo de policías especializados en temáticas: sustracción de automotores, homicidios, etc. Los únicos 'peros' que hemos tenido es cuando solicitamos mayor cantidad de personal, porque las unidades de trabajo son escasas para la cantidad de delitos que hay, entonces cuesta llevar adelante las investigaciones y encontrar evidencia".