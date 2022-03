Atentado a la Embajada de Israel: así fue el emotivo acto en homenaje a las víctimas

El acto en conmemoración al atentado a la embajada de Israel se desarrolló esta tarde en la Plaza seca de Arroyo, donde se ubicaba el edificio. El homenaje a las vidas perdidas el 17 de marzo de 1992 contó con la presencia tanto de políticos argentinos como israelíes, familiares de las víctimas, alumnos del colegio Scholem Aleijem y embajadores, entre otros.

El vallado que cerraba los accesos por Suipacha y Arroyo.

Hubo un fuerte operativo de seguridad que cerró gran parte de la zona alrededor de la plaza seca con un vallado principal que tapaba los accesos ya sea desde la calle Arroyo o Suipacha, apoyo del helicóptero del SAME, oficiales de la Policía Federal, y equipo de detector de metales y perros para el ingreso de civiles. En cada salida de ese cerco se apostó personal de apoyo, autos blindados de la Federal, una novedad para muchos porteños que los vieron parecidos a tanques de guerra, y prohibición de entrada a todos los que no estuvieran acreditados. El operativo de seguridad se justifica, entre otras cosas, por la visita de la delegación israelí al país, algo que sucede regularmente cada 5 años para recordar el atentado a la embajada que, como el caso de la AMIA, aun continúa impune.

El helicóptero utilizado para asegurar la protección y salud de los asistentes al acto central.

El acto central contó con las presencia del viceprimer ministro y ministro de Justicia de Israel Gideon Sa'ar, el director adjunto de la Cancillería Israelí para América Latina y el Caribe Jonathan Peled, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria, el ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero, el ministro de Defensa Jorge Taiana, el diputado Ricardo López Murphy y el diputado José Luis Espert junto a la diputada Carolina Píparo.

Los asistentes entraron por la calle Suipacha, desde la bajada de Juncal, y hubo un círculo íntimo de charla previo al comienzo del acto. Luego, sonó la sirena que indicaba el arranqué de la conmemoración y todos tomaron asiento. De esta manera, el himno argentino y el israelí sintonizaron los corazones de los presentes para pronto nombrar a los fallecidos recordados.

Posteriormente, habló la viuda de Eli, el exjefe de seguridad de la embajada israelí. Ésta contó historias e intimidades del día del atentado, que planeaban hacer esa misma tarde, y todo el dolor que les proporcionó como pareja joven con un hijo y una hija en camino. “Eli hoy no está. Era un jefe de seguridad meticuloso y cuidaba de todos. No hay un lugar seguro en el mundo para los judíos, los israelíes y sus instituciones. Pero no lograron destruirnos. Aquí siento a Eli más cerca, aquí vivió sus últimos días y semanas y aquí siempre lo encontraré”, expresó al borde del llanto. Luego, sentenció: "Sobre Eli colapsó el edificio y sobre nosotros, la vida”.

Para finalizar el acto en memoria al atentado a la embajada de Israel, habló la embajadora de Israel y después el ministro Soria. La conmemoración terminó con dos canciones interpretadas en vivo: “Barro tal vez” y “Alcanzaremos el sueño''.