Videos: incidentes entre veteranos de Malvinas y la Policía en el PAMI

Este miércoles por la tarde se produjeron serios incidentes entre ex combatientes de Malvinas y la Policía de la Ciudad de Buenos en la puerta de la Sede Central del PAMI, organismo dirigido por Luana Volnovich.

Precisamente, el grupo de veteranos se encontraba reclamando por problemas en relación a las prestaciones médicas de PAMI.

"Los veteranos de Malvinas estamos en el PAMI central para que se cumpla la Resolución 191. El presidente dijo que iba a ser ley, pero mientras tanto se mueren veteranos por falta de atención. Algún diputada/o que lea esto y que lo presente al Congreso ya. No creo que no lo voten", señaló en sus redes sociales Alejandro Bareiro, ex combatiente.

"El PAMI Veteranos de Malvinas solo atiende en el AMBA; en el interior NO EXISTE, y por eso se mueren muchos veteranos y familiares. Muchos veteranos de Malvinas y sus familiares están muriendo por falta de atención", comentó.

Que la resolución 191 sea LEY YA ; MUCHOS VETERANOS DE MALVINAS, Y SUS FAMILIARES, ESTAN MURIENDO POR FALTA DE ATENCION. pic.twitter.com/edeGVnI4Zb — Alejandro Bareiro (@alexibareiro) March 16, 2022

En tanto, otro ex combatiente que asistió a la protesta dijo en declaraciones a TN que “esa resolución nos otorgaba una ley para la salud del verano de guerra. Fue concebida en 2004 durante la gestión de Néstor Kirchner y ahora el PAMI nos quita la resolución o no da su cumplimiento. Lo que han quitado son cosas muy puntuales. En el interior del país es un desastre, han perdido servicios médicos y no los atienden. Les cobran un bono aparte cuando nuestra atención es gratuita”.