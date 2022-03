Gerardo Morales cargó contra los halcones de Juntos por el Cambio con una dura crítica

Esta mañana, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, se refirió al acuerdo con el FMI, las diferencias en Juntos por el Cambio y a la medidas anunciadas por el Gobierno de suspender las exportaciones de harina y aceite de soja y el aumento de las retenciones,

Sobre a ese último tema, Morales afirmó: “Uno de los temas que están planteando los empresarios es la necesidad de tener seguridad en las inversiones y poder retirar las utilidades por las inversiones que hagan. Sino nadie pone un peso. Así que cualquier tipo de restricciones a las exportaciones van a perjudicar a todas las economías".

"En ese sentido, hay una media sanción de Diputados y está ahora en el Senado, que tiene que ver con un régimen de tutela, de protección de las inversiones. Y que quien invierta en la República Argentina pueda retirar las utilidades. En nuestra visita a la Expo Dubai, donde estamos buscando inversiones para energía, para productos agropecuarios, para el litio, lo primero que nos dicen es que si no cambiamos las reglas de juego y les garantizamos las inversiones, no van a invertir un peso”.

Respecto a su relación con el presidente, el acuerdo con el FMI y las distintas posiciones dentro de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy afirmó que “No hubo ningún arreglo con el presidente, hay una posición de Juntos por el Cambio que siempre sostuvimos: 'no al default y honrar nuestras deudas' y eso se expresó autorizando al Gobierno a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario".

"Yo vengo propiciando un diálogo desde diciembre, que se me ha cuestionado bastante, y Juntos por el Cambio ha tenido una posición muy responsable que no tuvo el Frente de Todos en este tema. Hay una actitud irresponsable por parte de La Cámpora. Máximo ha votado en contra, Cristina no ha dicho nada. Creo que las cosas están claras: podemos tener diferencias tácticas en Juntos por el Cambio, pero el Frente de Todos tiene una fractura estructural que no ayuda al país", añadió.

"No estamos de acuerdo en aprobar el programa, no solo por el contenido sino porque no nos compete. A nosotros no nos toca designar al ministro de Economía o a los secretarios que tienen que ejecutar un programa. Pero sí nos compete autorizar el financiamiento. Ganó el diálogo y perdió la grieta”.

Respecto al ataque de los "halcones" de Juntos por el Cambio a propósito de su relación con Sergio Massa, Morales respondió que “hay halcones que hablan más que yo con Massa y son bastante hipócritas. No quiero dar nombres porque no quiero profundizar diferencias que son secundarias, porque lo que tenemos que hacer es consolidarnos. Al final los halcones han tenido que terminar votando que es lo que yo vengo propiciando: la razón por sobre la insensatez y este es un tema que es muy grave porque si entramos en default se complica la economía y entonces siempre pagan los platos rotos los más vulnerables”.