La oposición estalló contra el Gobierno por una nueva suba de impuestos

Este domingo el Gobierno decidió cerrar el registro de nuevas exportaciones vinculadas a los subproductos de soja como la harina y el aceite y las repercusiones no se hicieron esperar a raíz de que sería el anticipo de una suba en las retenciones.

Varios dirigentes de la oposición salieron a criticar la medida en duros términos y reclamaron que el Gobierno deje de "exprimir al campo y al sector privado".

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en salir a criticar la medida. "El Ejecutivo exprime al campo con una nueva suba de retenciones. Ahora sí queda claro que la autorización del crédito con el FMI no produce aumento de impuestos, ¡porque aún no existe! Los aumenta #ElPeorGobiernoDeLaHistoria. ¡Vamos a luchar en todos los frentes! ¡No al impuesto!", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se expresó la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal. "Necesitamos trabajo y divisas. El gobierno: cerremos las exportaciones y aumentemos los impuestos. ¿Qué les pasa? Déjense de joder con los que quieren laburar y sacar el país adelante", se quejó Vidal, y agregó: "CON EL CAMPO NO".

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó a las críticas contra la medida. "NI IMPUESTOS NI CEPOS, CUMPLIR LA PALABRA. Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja, así como el potencial aumento de retenciones. Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer", comenzó su mensaje Larreta.

Y agregó: "Entre ambos productos, en 2020 generaron casi 20 mil millones de dólares al país. Eso es crecimiento, es trabajo, es un aporte enorme a nuestra economía tan golpeada y es el fruto del trabajo de miles y miles de personas que dejan la vida por cultivar nuestra tierra".

El diputado nacional por el frente Avanza Libertad José Luis Espert también se sumó a las críticas contra la medida. "Si ésta es la previa de una suba de derechos de expo, ojalá que el campo les haga otra 125 y vaya a fondo. Y otra cosa: fijar derechos de expo e impo es facultad del Congreso (Art 75 inc. 1 de la CN) que nunca estuvo correctamente delegada, así que son inconstitucionales", escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Si el campo realmente quiere que no se lo sigan fumando en pipa no debería vender ni un grano de nada a partir de ahora. Nada. 0".