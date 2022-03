Mario Negri se metió en la interna del Frente de Todos y lanzó un fuerte pronóstico

Mientras la interna del Frente de Todos se encuentra en uno de sus peores momentos, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró que en la coalición gobernante hay "una fractura inevitable".

"En esa puja de poder político dentro del kirchnerismo no hay límites para elegir con qué tirarse. Eso agrava la situación de un Gobierno débil, de un país débil, de una fractura expuesta que lo pone al Gobierno en un tobogán si no actúa a velocidad", sostuvo Negri.

Negri se refirió al mensaje del camporista Andrés "Cuervo" Larroque, quien cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández por su "silencio" tras el ataque al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Le agrega un punto más a una fractura que, el día en que se notificó la renuncia de Máximo Kirchner (como titular del Bloque oficialista en la Cámara baja), dije que era una fractura inevitable. Es una fractura que se va a proyectar en el tiempo, de distintas maneras", consideró Negri.

En diálogo con radio Rivadavia, Negri sostuvo que el presidente Alberto Fernández se mantiene al mando del Ejecutivo nacional porque "hay algunos dirigentes gremiales que le han dado el apoyo", y completó: "Serán también algunos gobernadores, pero con apoyo en silencio. Nadie se pone a la vanguardia de eso".

"Creo que tiene la suerte de que la oposición somos nosotros, que no empujamos. Ahora, dar gobernabilidad es darle una oportunidad a que el Gobierno de que tome las decisiones que tiene que tomar. Nosotros no somos cogobierno", aclaró Negri.

En cuanto a la media sanción que recibió el proyecto de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados, Negri aseguró: "Una vez en Argentina se aplaudió el default, esta vez nosotros evitamos el default".

"Si todos hubiéramos votado en contra, el abismo era esa noche. Hay un camino muy difícil por delante, acá no concluye nada sino que comienza una etapa. Lo único que se ha hecho es patear la pelota al 2024, tener un grado de oxígeno, pero a no confundirse porque no hay magia. Creo que la inflación va a ser muy alta, creo que el nivel de la actividad económica va a tener dificultades", vaticinó Negri.

Por último, el dirigente de Juntos por el Cambio volvió a apuntar contra el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, a quien consideró un funcionario con "una muy mala lectura de la realidad".