La icónica entrevista de Gerardo Rozín a Cristina Kirchner

Gerardo Rozín (1970-2022) fue un periodista, productor y presentador de radio y televisión argentino, conocido por poseer una sensibilidad y un gusto exquisito, siempre cerca de las y los artistas y la producción cultural. Dentro de los programas más famosos que Rozín tuvo la oportunidad de conducir se encuentran “Gracias por venir, gracias por estar”, “Morfi, todos a la mesa” y “La peña de Morfi”.

En el famoso programa de “Morfi, todos a la mesa” (2015-2018), Gerardo tuvo la oportunidad de entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner. La misma entrevista se caracteriza por conseguir, en una sola e íntima conversación, tanto momentos de profundidad como de controversia.

La entrevista duró más de una hora y la entonces candidata a senadora por Unidad Ciudadana se abrió completamente y habló de todo. La misma tuvo una gran repercusión por contener frases polémicas relacionadas con la Justicia y la gestión de Mauricio Macri, que llevaba menos de dos años.

Dentro de los momentos más icónicos de la entrevista, se encuentra la frase de la actual vicepresidenta donde dice: "Hoy es el Día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo. El Poder Judicial es la fuerza de tareas del Gobierno", lanzó Cristina aquel mediodía en un mano a mano con Rozín. "¿No te llama la atención que el oficialismo (por el macrismo) no quiera investigar toda la obra pública?", añadió.

Asimismo, Cristina decidió confrontar a Rozín haciendo una pregunta acompañada con una afirmación decorada con un tono irónico y humorístico. "Me interrumpís, me pateás debajo de la mesa. ¡A que a Mariu Vidal mañana no la patea ni le pregunta nada!", expresó con un tono de broma Cristina Fernández de Kirchner.

Por último, la pregunta que terminó por desencadenar uno de los momentos más íntimos de la entrevista fue acerca del futuro de la ex mandataria. Rozín le preguntó cómo se veía en cinco años (el actual 2022) y respondió: "Desde que me pasó lo de Néstor, no me imagino el futuro. Pensé que iba a envejecer con él. No sé qué va a pasar en 5 años, no tengo comprada la vida. Aprendí eso".

Rozin era esto, periodismo. Gracias por regalarnos una de las mejores entrevistas en televisión pic.twitter.com/SaeNpaYSyF — Gonza carranza (@gonzacarranzaa) March 12, 2022

Así se lo recordará a Gerardo Rozín, una persona inquieta, excelente profesional, apasionado por la televisión. De aquellos periodistas que generan en una sola conversación momentos únicos, respuestas inesperadas, abiertas y hasta polémicas. Como si los espectadores fuéramos parte de una conversación que pareciera ser íntima. Un verdadero profesional que se lo recordará por ser experto en su materia y por su característica sensibilidad, empatía y calidez a la hora de conversar. Gracias por regalarnos una de las mejores entrevistas en televisión.