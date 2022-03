La dura respuesta del Gobierno ante los cuestionamientos de La Cámpora

Unas horas después de que el camporista Andrés "Cuervo" Larroque cuestionara al gobierno nacional por no haber repudiado el ataque contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el Gobierno salieron a responder en duros términos.

El encargado de salir a "marcar la cancha" fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

"Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición", aseguró Aníbal Fernández.

"Querido Cuervo, ‘te aturde el silencio y la parsimonia’ del gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina pero ¿sabes una cosa? No es así. Ante la agresión, el Presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición", escribió el ministro de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Después de ello, me llamó a mí instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela. ¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio".

Larroque también había planteado sus cuestionamientos a través de su cuenta de Twitter. "Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta", escribió el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de Buenos Aires.

El viernes la vicepresidenta publicó, en la misma red social, un video donde mostraba en detalle el momento exacto de los ataques de manifestantes en contra del acuerdo con el FMI. Cristina Fernández Kirchner mostró los destrozos que hubo en su despacho y criticó al FMI: "Siempre actuó como promotor de políticas que provocaron pobreza".

Por último, Aníbal Fernández cerró: "Tantos años he pasado al lado de Cristina y Néstor que los asumo como familia. Lo he dicho y guardo mis expresiones de afecto que solo expreso con el cuidado de lo privado. He trabajado en todo lo que fue pedido: duro o no tanto, estando de acuerdo o no. Y siempre estaré".

"Según pasan los años, me he ganado el derecho a opinar y bancar lo que siento correcto (puede que eso no guste). Como responsable de la seguridad me ocupé del cuidado de la persona de Cristina sin que se diera cuenta, con personal de civil. El Presidente está al tanto", completó el ministro.

"En estos momentos estamos abocados a identificar a los responsables de los desmanes, sabiendo que los piedrazos a la oficina de Cristina fueron deliberados. Sin duda. Ya está judicializado y estoy convencido que daremos con los responsables y el Presidente está al tanto", agregó Aníbal Fernández.