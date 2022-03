El duro pedido de José Luis Espert contra las organizaciones sociales

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) manifestó su repudio a los incidentes ocurridos ayer frente al Congreso durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió "cortarles el chorro" a las organizaciones sociales para que no reciban más fondos por subsidios.

"Me parece horrible, hay que terminar con los violentos. Pero para eso se requiere una decisión política. Hasta que no tiremos a la basura la doctrina abolicionista de (Eugenio) Zaffaroni, esto no va a parar", sintetizó José Luis Espert en declaraciones al canal LN+ poco después de la violenta manifestación que protagonizaron agrupaciones de izquierda frente al palacio legislativo.

Además de la voluntad política, el economista liberal reclamó que se apliquen cambios en el Código Penal para que las penas sean más altas y de cumplimiento efectivo. "En Argentina es una joda, si alguien que tiene cadena perpetua se porta bien una equis cantidad de años, te liberan", señaló.

"Los incidentes ocurren porque lo pueden hacer. En Estados Unidos, Alemania y cualquier país civilizado, te dejan molido", añadió.

Asimismo, Espert pidió que el Estado deje de financiar a las organizaciones sociales: "A estas 'orgas' hay que cortarles el chorro. Los planes sociales son para el beneficiario, no tiene que haber plata para las organizaciones sociales. ¿Qué es eso que haya un sindicalismo del piquetero? Estamos todos locos".

Por otro lado, el legislador por la provincia de Buenos Aires comentó una curiosa anécdota que involucra al ministro de Economía, Martín Guzmán: "A Guzmán lo tuve enfrente ocho horas en la Comisión de Presupuesto. Realmente es 'sarasa Guzmán', porque no te contesta ni una pregunta, pero no te podés enojar porque te trata muy bien".