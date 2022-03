Por qué los empresarios le exigen al Gobierno "mesura" ante el pedido salarial

Sergio Martini, residente Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), habló con MDZ Radio tras el comunicado en el que le piden al Gobierno que las "negociaciones salariales no comprometan la sostenibilidad fiscal de Mendoza". Además, explicó que esto no es en detrimento del sueldo de los trabajadores sino en pos de mantener activas las Pymes.

"La Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza solicita una paritaria salarial sensata y prudente, que posibilite mejorar la remuneración de quienes desempeñan sus tareas en el sector público, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de la Provincia", comienza diciendo el comunicado. Y justifican: "El sector privado mendocino es quien sufre las consecuencias del deterioro de las finanzas provinciales".

Al respecto, Martini contó en Uno Nunca Sabe que lo que solicitan es que "haya un equilibrio en los otorgamiento de aumentos salariales, que no sobrepase la capacidad de recaudación que tiene la provincia". Y reconoció que en el sector están al tanto de que "todos necesitamos agregar ingresos a nuestra economía", por eso "el comunicado no busca beneficiar a unos en perjuicio de otros, sino que justamente pretende alertar para que se tenga cuidado en mantener ese equilibrio. De lo contrario, los desfasajes se terminan pagando con reducción de actividad de la obra pública o aumentos de impuestos directamente y en una crisis como la que está atravesando el sector privado por subsistir nuevas tasas van en contra del sistema productivo".

Sobre el estado actual de la negociación salarial, el empresario dijo que a su entender "estamos llegando al límite de lo que realmente se podría bancar, por eso nuestra preocupación". E insistió en que "esto no va en contra del sector sindical ni en detrimento de los salarios de los trabajadores. Sino que pedimos equilibrio para que podamos tener más trabajo de calidad, en blanco y no como empleados públicos. Porque si siguen perdiendo empleos el sector privado los va a absorber el Estado por una cuestión social".

"No defendemos posiciones económicas, sino de supervivencia. No queremos proteger nuestros ingresos sino la subsistencia de las Pymes: sin rentabilidad no hay acceso a créditos y sin crédito no se pueden tapar agujeros en coyuntura, cuando la situación no da para avanzar y sin embargo aguantamos pagando sueldos antes de cerrar", continuó.

Martini confirmó que podrían acceder a un arreglo para el primer semestre y luego una revisión en el año. Y desmintió que este comunicado haya sido impulsado por el Gobierno, "surgió como una necesidad que vimos en nuestro sector dentro de la mesa de la producción y empleo. Vimos el momento adecuado para advertir".

Esta es la carta del sector empresario al Gobierno provincial:

El sector privado mendocino es quien sufre las consecuencias del deterioro de las finanzas provinciales. Los desequilibrios fiscales son necesariamente un agobio para el sector privado productivo, con el agravante de que el incremento en el gasto público no se traduce en mayores y mejores servicios para los ciudadanos.

Los mendocinos, mediante el pago de los impuestos, sostenemos al Estado para que brinde los servicios de salud, educación, seguridad, justicia, entre otros. Es importante entonces que el tamaño del Estado sea tal que pueda ser financiado por el sector privado y los ciudadanos que pagan sus impuestos, sin ahogarlos.

La austeridad fiscal y un clima de negocios adecuado para la producción, la generación de empleo y la inversión deben constituir las bases del aporte del sector público a la recuperación económica. En ese contexto, el sector privado podrá concentrar sus esfuerzos en ser más competitivo y en ampliar y diversificar la matriz productiva, para incrementar la producción y el trabajo.