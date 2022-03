Alberto Fernández en el Congreso: por qué el PRO se levantó ofendido del recinto

El diputado nacional Omar de Marchi explicó por qué el PRO se fue del recinto en medio del discurso de Alberto Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias 2022 en el Congreso nacional.

"El PRO nacional se levantó. Es que la primera parte del discurso de Alberto Fernández fue un rosario de mentiras. El presidente perdió una oportunidad de explicarle al mundo, y a nosotros, hacia dónde quiere llevarnos. Prefirió los insultos", comenzó justificando Omar de Marchi.

"Cuando se refirió a la deuda externa, se hizo intolerable sostener ese show. Dijimos: 'Si quieren hacer show háganlo ustedes, no cuenten con nosotros'", siguió el legislador.

De esta manera, el entrevistado de MDZ Radio dijo que el PRO fijaba su posición: "Nosotros intentaremos hacer todo para que Argentina no esté en default, que sería desastroso, no para el Gobierno, sino para los argentinos. Pero no a costa de mayores impuestos".



Para Omar de Marchi, "los mensajes del presidente de hoy son desopilantes. Cuando los analizas, es un hombre que pone la cara de manera desfachatada. Habla de un acuerdo con el Fondo sin ningún esfuerzo y para colmo dice que no habrá reforma laboral, impositiva ni previsional. Y los 3 sistemas son un desastre. Estas incoherencias insultan la inteligencia media".

"El acuerdo no lo conocemos, por lo tanto no sabemos las consistencias que debería de tener el mismo. Por eso hacemos hincapié en que no vamos a permitir aumento de impuestos. ¿Cómo haces los números sin modificar nada y sin subir impuestos?", preguntó retóricamente.

Finalmente, Omar de Marchi resaltó que uno de los aplausos más importantes a Alberto Fernández fue cuando dijo "Vamos a expandir el gasto". Y opinó: "Esto es demencial, los gastos superan a los ingresos. Me hizo acordar al aplauso de Rodríguez Saá cuando dijo que no íbamos a pagar las deudas en 2001. Tenemos un problema".

Consultado sobre si no es atendible el reclamo contra Mauricio Macri de no pasar el endeudamiento con el FMI, De Marchi señaló: "No era necesario. No es que no la mandó porque no quiso, sino que eso se modificó por una ley sancionada en 2020, creo".