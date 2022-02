Qué entramado hay detrás de la denuncia por corrupción contra Patricia Bullrich

El politólogo Paulino Rodrigues hizo su análisis a partir de las denuncias por corrupción contra Patricia Bullrich. La jefa del PRO se defiende diciendo que todo es parte de una venganza de Aníbal Fernández en su contra. "Argentina merece una discusión seria sobre corrupción y otros asuntos más", dijo en Uno Nunca Sabe.

Contra Patricia Bullrich cayó una denuncia por una compra de material bélico que se hizo para la cumbre del G20, cuando ella era ministra de Seguridad en el Gobierno de Mauricio Macri. Según la acusación, esos productos llegaron 5 meses después de la cumbre, por lo tanto no sirvió a los fines para los que fue comprado. Además, dicen que se pagó sobreprecio, algo que la Justicia deberá probar.

"Esa es la información lineal. Se ventila ahora porque Aníbal Fernández asoció a Sergio Berni con la presidenta del PRO. En un tuit, el ministro de Seguridad de la Nación, indicó: 'Por la mañana me critica Berni, por la tarde Patricia Bullrich. Son lo mismo'", explicó Paulino Rodrigues, quien posteriormente abrió un paréntesis: "Por otra parte, el ministro de Seguridad de la Nación, insisto, ayer tuvo la agenda cargada compareciendo como testigo en la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el principal factótum de la seguridad en Argentina, con la tasa de homicidios creciendo el narco en el estadío que lo encontramos hoy y con toda las discusiones pendientes en argentina respecto a la política de seguridad".

Efectivamente, para Paulino Rodrigues, todo esto "es parte de lo que Argentina deberá revisar". Y argumentó: "Acá hay que transparentar las compras, los procesos. Creo que le está apuntando a alguna negociación que eventualmente pudo ser partícipe el marido de Patricia Bullrich, la pareja. También la involucran a Graciela Ocaña".

"Lo perturbador de ayer fue Ramos Padilla cuando pidió habilitar y certificar las declaraciones de aportantes a la campaña de Cambiemos 2017 que aparecían aportando plata que ellos decían nunca habían aportado y que además no tenían capacidad contributiva para hacerlo", continuó el politólogo.

Esa campaña de 2017 de aportantes eventualmente truchos es de la que pide certificar los testimonios de aquellos que dicen "yo no aporté", para iniciar una investigación penal por el posible lavado de dinero. Porque si ellos no pusieron el dinero -analiza Paulino Rodrigues-, "fueron prestanombre, quiere decir que la plata salió de algún lugar. ¿De dónde?, ¿quién la puso?, ¿era lícita?".

"Yo creo que la desaprobación de los estados contables de la campaña de Cambiemos 2017 en la provincia de Buenos Aires, de todas maneras refleja un problema más severo en Argentina y es que aquí nunca discutimos el financiamiento de los partidos políticos ni el financiamiento de la política", siguió el politólogo.

El columnista quiso recordar que "fue Oyarbide el que durmió la causa muy emblemática respecto a la campaña 'Cristina, Cobos y vos' de 2017. Tal vez esa falta de Justicia, más allá de la voluminosa carga probatoria en contra de Capaccioli, en principio el que recaudó la plata por pedido de Aníbal Fernández, su jefe político por entonces (jefe de Gabinete). Uno de cada 3 pesos que recaudó para esa campaña fueron aportados por los que tenía que controlar: droguerías, obras sociales, etc. Entre ellos algunos de los que murieron en el triple crimen de Bina, Forza y Ferrón, en medio del escándalo por la efedrina".

"Lo que quiero decir es que toda esa prueba recolectada, toda esa contundencia penal nunca fue observada, fue dormida por Oyarbide, funcional al sistema. Por lo tanto, todo el mundo en la política entiende que siempre hay un papel que puede ser corregido, una declaración jurada que puede ser arreglada y un aportante trucho que puede aparecer", concluyó.

Para finalizar, el politólogo dijo que todo esto en realidad nos pone en perspectiva de plantearnos las discusiones en serio en Argentina. Y enumeró: "Una ley de lobby, no tenerle miedo; la minería con evidencia científica, no con prejuicios, lo mismo con las operaciones off shore con el petróleo y, por supuesto, tenemos que discutir una ley de financiamiento de la política. Si la política no se financia por mecanismos legales, quien llegue a través de financiamiento espurio, mal podría gobernar con toda la ética y con toda la transparencia que el cargo, Argentina y la sociedad, en términos de ejemplaridad, requiere".