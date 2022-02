La Corte Suprema convocó a la primera audiencia pública del año

Días atrás, la Corte Suprema dio a conocer una nómina de temas a tratar en audiencias públicas para el primer semestre del año. Entre ellos se encuentra el derecho al olvido en el marco del expediente por el reconocido caso de Natalia Denegri, cuya audiencia se realizará el próximo 17 de marzo a las 10 de la mañana en la sala de audiencias del cuarto piso del palacio de tribunales.

Tomando en consideración los artículos 14 (en lo que refiere a libertad de expresión) y 19 (intimidad) de la Constitución Nacional, se analizará el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.

En ese sentido, el Máximo Tribunal hizo saber a las partes que deberán: a) denunciar en la causa, hasta el 8 de marzo, los datos de identidad de las personas que asistirían al acto en representación o acompañando a cada parte, hasta un máximo de cinco asistentes, incluyendo a los letrados y al orador; b) hacer saber de igual modo los datos de identidad del orador que efectuará la alegación ante el Tribunal; c) concurrir a la sala de audiencia -ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia- con una anticipación no menor a quince minutos de la hora fijada para el comienzo del acto; d) presentar el resumen escrito que prevé el punto 6° de la acordada citada, hasta el 8 de marzo de 2022, el que deberá consistir en una exposición sinóptica, cuya extensión no superará las cuatro páginas.

El caso de Natalia Denegri será el tema a tratar en la primera audiencia de la Corte.

Tras cumplimentar con lo anterior el 14 de marzo de 2022, a las 10 horas, se realizará una reunión con quienes alegarán ante el Tribunal, o sus letrados respectivos, a fin de evacuar todas consultas.

Otras de las cuestiones que se tratarán en el año será la de Cannabis medicinal, preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica y corredores inmobiliarios.