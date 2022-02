Durísimas definiciones de Luis Juez contra Máximo Kirchner y Alberto Fernández

El senador nacional Luis Juez volvió a cuestionar la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, al sostener que el líder de La Cámpora "eligió preservar ideológicamente su espacio político en lugar de sostener la gobernabilidad". También criticó en durísimos términos al presidente Alberto Fernández por su polémico discurso frente a su par ruso Vladimir Putin: "Me dio mucha vergüenza".

Sobre el portazo de Máximo Kirchner dentro de su propio bloque por estar en desacuerdo con las negociaciones del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Luis Juez consideró que "tiene una trascendencia increíble", y explicó: "No estamos hablando de un diputado común y silvestre, estamos hablando del hijo de Néstor y Cristina Kirchner y el líder de La Cámpora".

"Máximo eligió preservar ideológicamente su espacio político en lugar de sostener la gobernabilidad. El principal respaldo de un gobierno es su propia fuerza política, y él le ha asestado una puñalada. No alcanza con que el presidente le interprete a Cristina que está en contra", añadió en declaraciones al canal TN.

En ese sentido, Juez abonó la idea de que la renuncia no fue un hecho aislado e imprevisto, sino más bien una jugada del kirchnerismo duro y que contó con el aval de Cristina Fernández de Kirchner: "¿Creen que Máximo puede tomar una decisión de estas características en un momento tan complejo, conduciendo el espacio más complicado y radicalizado del Frente de Todos sin que Cristina lo sepa?".

"No creo que esta decisión la haya tomado Máximo en soledad como un adolescente enojado al que se le rompió la Play y le pegó una patada al televisor", remató.

Por otro lado, el legislador cordobés apuntó contra la polémica actitud de Alberto Fernández en Rusia, especialmente frente a su homólogo Vladimir Putin, cuando criticó inesperadamente a Estados Unidos y al FMI: "Me dio mucha vergüenza. Hablaba como si estuviera en una unidad básica o en el Instituto Patria, tratando de conmover a Putin. Me pareció deleznable. Alguien debería asesorar a este hombre y decirle que no hace falta chuparle las medias"