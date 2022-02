Retiro "espiritual" de Juntos por el Cambio para unificar tropas ante el FMI

Serán cinco horas de hermetismo para hacer autocrítica y catarsis por las internas que sacuden a Juntos por el Cambio. El objetivo: alinear a todas las tropas de la principal coalición opositora para que PRO, UCR y Coalición Cívica voten de manera compacta y sin disidencias la agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias y, en especial, el pre acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la Casa Rosada enviará al Congreso a partir del 1 de marzo próximo. Este jueves, y de manera presencial, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, los radicales Gerardo Morales y Alfredo Cornejo, los lilitos Juan Manuel López, Maricel Etchecoin y Elisa Carrió a confirmar, entre otros, se internarán en un club de Olivos a partir de las 13 horas para celebrar un retiro “espiritual” donde habrá un análisis de la coyuntura y futuro próximo de JxC.

Luego de la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada del Frente de Todos, en Juntos por el Cambio intentarán exhibirse más unidos que nunca. Para eso la mesa nacional se reunirá en un club de Olivos durante al menos cinco horas. El principal punto de conflicto en la agenda de la oposición es el pre acuerdo con el Fondo. No sólo porque fue la administración de Macri la que contrajo la deuda de más de US$44.000 millones sino porque existen aún diferencias internas en cuánto a la votación en el Congreso. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, estuvo la semana pasada con Macri en Cumelén Country Club, el barrio privado donde el expresidente pasas sus vacaciones en Villa Angostura.

Bullrich pregona, al menos por ahora, rechazar el acuerdo teniendo en cuenta que Cristina Kirchner aún no se expresó públicamente, y que Máximo rechaza la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para reducir los subsidios energéticos, bajar un punto la emisión monetaria y llevar el déficit fiscal a 2,5% del PBI. La ex ministra de Seguridad de Cambiemos, estaría a favor de aprobar el esquema de financiamiento pero no la carta de intención con el Fondo. Elisa Carrió no está de acuerdo con rechazar el pre acuerdo y exhorta a sus compañeros de Juntos a priorizar la responsabilidad institucional frente a la corrida cambiaria y la crisis económica que implicaría entrar en default con el Fondo. En la misma línea están los gobernadores de la UCR. Morales (Jujuy), Eduardo Valdes (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), con responsabilidades de gestión en sus provincias, también piden aprobar el acuerdo.

En el retiro espiritual del jueves en Olivos, además de Larreta, Macri, Morales, Suárez y Valdés estarán las autoridades de los bloques en Diputados y en el Senado: Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo. Se trata de casi la misma mesa de conducción de antes de las elecciones, salvo la exclusión de María Eugenia Vidal y de los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. La agenda del día estará dividida en tres ejes de trabajo:

Evaluación y diagnóstico de JxC post electoral. Será el espacio de autocrítica y catarsis sobre los desencuentros e internas de la principal coalición opositora. Desde el ruido que genera el acercamiento de Patricia Bulllrich a Javier Milei , resistido por los radicales, hasta las consecuencias de la presunta “Gestapo” judicial ventilada a partir de la difusión de imágenes en la sede porteña del Bapro durante la gobernación de Vidal .

En cuanto a la reforma judicial que envió el Gobierno de Alberto Fernández a Diputados, la mesa nacional de JxC emitió un comunicado esta mañana donde se enfrenta al kirchnerismo y reclama que la presidencia del Consejo quede a cargo del titular de la Corte Suprema de Justicia. Allí advierte que “en primer lugar, es necesario respetar cabalmente la opinión de nuestro máximo tribunal en punto al equilibrio que debe existir entre los diferentes estamentos. En ese sentido, resulta conveniente adoptar la composición de la ley 24.937 que no ha merecido objeción alguna. La presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo”.



“La administración kirchnerista que gobernó el país durante el período 2003/2015, aprovechando las mayorías parlamentarias que tenía en esa época, intentó en dos oportunidades modificar la ley 24.937 que regulaba el funcionamiento del Consejo, para intentar romper en su beneficio el equilibrio que reclama la Constitución para su integración”, agrega el comunicado donde JxC logró unificar su postura. Sin embargo, en relación al acuerdo con el FMI aún persisten las diferencias y el objetivo de JxC es que PRO, UCR y Coalición Cívica lleguen compactos al recinto a la hora de la votación para sobre exponer la interna del Frente de Todos a partir de la renuncia de Máximo.

En su debut como autoridad máxima del bloque oficialista, el diputado por Santa Fe Germán Martínez inició una ronda de diálogos con cada uno de sus 117 compañeros de bancada. En esa reunión, Martínez reiteró lo que había dicho la semana pasada en la Casa Rosada al ser designado en su nuevo cargo: "No vengo a reemplazar a nadie, sino a continuar con la tarea iniciada en 2019", informaron fuentes parlamentarias. También le expresó a Máximo "el orgullo de seguir trabajando de manera conjunta" en el Frente de Todos.

El hijo de Cristina Kirchner dejó plasmado su rechazo al Extended Fund Facility (EFF) que Martín Guzmán negoció con Washington con una duración de dos años y medio. Durante ese primer período el FMI “cubrirá” los vencimientos establecidos en el Stand By firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri. En 2026 comenzaría a correr un nuevo plazo de 10 años para que el país devuelva el total del crédito.

En Diputados, Sergio Massa prepara el recuento de votos junto a Martínez. “El número para aprobar el acuerdo aún hay que construirlo”, advierten cerca de Massa ante la consulta de MDZ. El 1 de marzo Alberto dará inicio a las sesiones ordinarias. Tres semanas más tarde, el 21 y 22 de marzo vencen dos pagos con el Fondo, por 967 y 1867 millones de dólares. El retiro espiritual de Juntos por el Cambio definirá si los votos kirchneristas que rechazan el acuerdo podrán ser reemplazados con el apoyo de la principal coalición opositora.