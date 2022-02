Quién es el ministro kirchnerista que abandonaría el Gobierno nacional

El politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrígues, se refirió al final de la gira de Alberto Fernández y a los acuerdos con China, pero puntualmente puso el foco en qué se encontrará el primer mandatario en su regreso al país. Es que, entre otras cosas, crecen los rumores sobre la salida de un funcionario del Gobierno cercano al kirchnerismo.

Sobre la gira de Alberto Fernández, Paulino Rodrigues pasó en limpio: "Argentina se incorpora a la ruta de la seda. Pero de las inversiones presentadas, dos terceras partes ya tenían sus anuncios y ya habían sido puestas en marcha. Lo que pasa es que cesaron su concreción, como las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Por lo tanto eso se reactivaría".

Como extra, -contó el politólogo- habrían 9.700 millones de dólares de inversiones, que habrá que pulir y definir cuáles son esos proyectos. Falta mucho, idas y vueltas, presentaciones y aprobaciones. "La concreción concreta, permítanme el juego de palabras, llegará en los próximos 24 meses, casi sobre el final del gobierno de Alberto Fernández".

Es decir que "China ha establecido una hoja de ruta de obras supuestas, a la espera de la continuidad política en Argentina y de la continuidad política que pueda tener este relacionamiento con China. Es complementario a lo que ya está. De hecho, parte de la soja que exporta nuestro todos los años y que le permite poner reservas en el Banco Central tiene que ver con China".

En unos minutos, Alberto Fernández llegará a Barbados, pero esa presentación será simbólica. "Va como titular de la Celac, hablará de medio ambiente, y digo que es simbólico porque hablamos de un país constituido hace poco tiempo. Luego volverá a Argentina y acá encontrará una realidad muy dura".

El funcionario cuestionado

Wado de Pedro fue el primer miembro del gabinete nacional en presentar la renuncia tras las PASO.

Sobre aquel duro escenario con el que se encontrará el presidente tras su gira, Paulino Rodrigues enumeró: "Mañana habrá una marcha multitudinaria de dirigentes sociales, piqueteros, como quieran llamarlos, contra el Fondo y eso puede ser contagioso para las organizaciones filo kirchneristas, que además tuvieron un encuentro el sábado y se opusieron fuertemente contra el FMI".

Según el analista, aquel asunto "no está saldado". Se suma que se acrecientan los rumores sobre la continuidad, o no, del ministro del Interior, Wado de Pedro. "Evidentemente hay una búsqueda de un equilibrio de poder entre el tándem Juan Manzur/gobernadores con Sergio Massa y el albertismo, más algunos intendentes no kirchneristas, para tratar de evitar la preponderancia, dentro de la coalición del Gobierno, del kirchnerismo".

Para concluir, el columnista de MDZ Radio resaltó que en estos días en los que Alberto Fernández estuvo de gira, "llamó mucho la atención el silencio de Cristina Fernández de Kirchner durante la semana que gobernó. Además, no tomó decisiones. Yo creo que hay mucho ruido puertas adentro no resuelto y habrá que ver cuándo tiene su resolución".