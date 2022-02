Con varios juicios, comienza una semana judicial recargada

La semana judicial post feria tuvo sus bemoles con la marcha y contramarcha a la Corte Suprema de Justicia. El mismo día de la marcha para pedir que se vayan los jueces del Máximo Tribunal, en Comodoro Py se reanudó el juicio de obra pública que tiene entre sus imputados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de 51 obras al empresario santacruceño Lázaro Báez- condenado por lavado de activos-.

Quienes abrieron la ronda de testimoniales fueron Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner y actual procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete. Fue el propio Zannini quien al dirigirse al Tribunal Oral Federal 2 no ahorró en críticas y manifestó que el proceso “ha sido un ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”

Siguiendo con el cronograma de audiencias esta mañana deberá declarar el ex jefe de Gabinete y actual gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien lo hará a través de videoconferencia y el martes está previsto que lo haga el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. En tanto el presidente Alberto Fernández irá de forma presencial el próximo 15 de febrero tras su gira. Por su parte el titular de la Cámara de diputados brindará su testimonio el próximo 21.

Juicio por el narco avión KLM

Ante el Tribunal en lo penal Económico 3 comenzará a desarrollarse el debate oral en el cual se acusa a los empleados aeronáuticos Adrián Álvarez y Víctor Hugo Gil y el ex secretario gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) Jorge Luis Álvarez por el delito de “contrabando de exportación de sustancia estupefaciente, agravado por el destino inequívoco de comercialización"

Según el pedido de elevación a juicio, durante los controles realizados en enero de 2020, el personal de Aduana halló 87,55 kilos de cocaína de máxima pureza que habían sido acondicionadas dentro de la bodega del avión KLM en tres cajas de cartón: dos cajas de aproximadamente 20 kilos cada una que estaban rotuladas con la inscripción de aceite para turbinas, y una caja de más de 40 kilos.

Juicio al cirujano de las famosas

Se espera que el miércoles 9 de febrero el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 28 de su veredicto en el juicio que se le sigue al médico Anibal Lotocki. Previamente el llamado “cirujano de las famosas” tendrá la oportunidad de brindar sus últimas palabras en el juicio que se le sigue por ocasionar lesiones graves a Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefania Xipolitakis y a su expareja Pamela Sosa. El fiscal Sandro Abraldes pidió 7 años y 9 meses de prisión, pena de cumplimiento efectivo además de su inhabilitación para ejercer la medicina.

Mega juicio contra Ricardo Jaime

El debate oral por enriquecimiento ilícito y otros delitos contra Ricardo Jaime, último ex funcionario del kirchnerismo detenido, empieza a transitar su fin. Febrero será el mes donde se terminen de escuchar los alegatos de las defensas cuyo cierre lo realizará la de Julio De Vido. En ese contexto y durante su turno, la fiscalía pidió 8 años de cárcel para el ex secretario de Transporte y 4 para el ex ministro de Planificación.

Se espera para la jornada de hoy la exposición de la defensa de Silvia Reyss, expareja de Jaime.