Aníbal Fernández estalló contra Sergio Berni y lo comparó con Patricia Bullrich

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a apuntar contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y lo comparó con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

"Por la mañana me agravia Berni y por la tarde Bullrich. Te dije que eran lo mismo", ironizó Fernández en su cuenta de Twitter al compartir declaraciones de la ex ministra de Seguridad. Luego agregó: "Sería estupendo que la Presidenta del PRO actuara con madurez en una cuestión tan sensible".

El enfrentamiento entre Fernández y Berni viene escalando en las últimas horas y se recrudeció a partir del caso de la cocaína adulterada que ya provocó 24 muertes en la provincia de Buenos Aires.

Cuando estalló el caso, Berni aconsejó "descartar la droga comprada en las últimas 24 horas" y Fernández se burló de sus declaraciones compartiendo un polémico meme en redes sociales.

Este domingo continuó el enfrentamiento entre ambos funcionarios y Berni calificó de "patético" el accionar de Fernández y aseguró que se encuentra "solo" en su tarea de combatir el narcotráfico.

"Si Berni estuvo en esas 24 horas trágicas es porque estamos haciendo inteligencia criminal y es la que nos permitió dar con toda esta banda. Lo de Aníbal Fernández es patético. Después de lo que hizo... Estábamos a la puerta de una gran catástrofe masiva. Si no hubiéramos trabajado como lo hicimos... ponerse a chicanear, sacarle el cuerpo”, se quejó Berni en una entrevista radial.

Fernández, por su parte, acusó a Berni de "oligarca" y de "ser funcional a la derecha". "Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca", ironizó el ministro de Seguridad.